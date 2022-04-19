Прогнозная цена акций State Street на горизонте года - $100 - "Фридом Финанс"

Акции State Street Corp. недооценены рынком, прогнозная стоимость бумаги в базовом сценарии на горизонте года составляет $100 за штуку, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"State Street представила отчетность за первый квартал текущего года. Одна из крупнейших инвестиционных компаний США, осуществляющая также депозитарную деятельность, отчиталась ростом EPS на 14,6% г/г, до $1,57, что оказалось выше ожиданий рынка на 13,7%. Чистая прибыль увеличилась на 16,4% г/г, составив $604 млн. Чистая выручка увеличилась на 4,4% г/г, до $3,08 млрд, превысив консенсус, закладывавший этот показатель на отметке $3,04 млрд. При этом расходы остаются примерно на уровнях предыдущих двух кварталов, - отмечают эксперты инвесткомпании. - В пресс-релизе не было представлено конкретных обновлений в части ранее объявленной сделки по приобретению подразделения обслуживания инвесторов компании Brown Brothers Harriman Investor Services за $3,5 млрд. Напомним, что это позволит State Street расширить инвестиционный бизнес и увеличить объем активов в доверительном управлении (under custody) на $5,4 трлн, что сделает корпорацию одним из крупнейших поставщиков кастодиальных услуг".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.