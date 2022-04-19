Смягчение контроля за движением капитала резидентов может сместить вверх равновесный курс рубля - Райффайзенбанк

Смягчение мер контроля за движением капитала для резидентов может сместить вверх равновесный курс рубля, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Э. Набиуллина подтвердила возможность дополнительного смягчения ограничительных мер для резидентов - введение более гибких требований по продаже валютной выручки для экспортеров (сейчас для всех установлена доля в 80%, но условия могут быть изменены в индивидуальном порядке). Мы ожидаем, что это могло бы способствовать нормализации баланса спроса и предложения на валютном рынке и сместить локальное равновесие для рубля выше текущих уровней (85 руб./$1 и выше при прочих равных)", - отмечают эксперты банка.

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