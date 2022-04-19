Вероятно восстановление цены акций BNY Mellon в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Вероятно восстановление стоимости акций Bank of New York Mellon в ближайшее время, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Чистая прибыль Bank of New York Mellon в 1К22 упала на 18,5% г/г - до 86 центов на акцию. Котировки акций банка в понедельник потеряли 2,3%. Мы считаем реакцию инвесторов чрезмерно негативной, поскольку прибыль на акцию практически совпала с консенсус-прогнозом FactSet (85 центов). В ближайшее время ожидаем восстановление стоимости акций", - отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.