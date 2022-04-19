"Фридом Финанс" понизил прогнозную цену акций Bank of America до $48

"Фридом Финанс" понизил прогнозную цену акций Bank of America Corp. до $48 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Второй банк США по размерам активов Bank of America отчитался за I квартал 2022г лучше ожиданий рынка. EPS составила $0,80 (-6,9% г/г), превысив консенсус-прогноз на 6,6%. Чистая прибыль упала на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020г, до $7,06 млрд. Чистая выручка выросла на 1,8% г/г, до $23,23 млрд, почти совпав с предварительной оценкой рынка на уровне $23,13. BofA продолжает демонстрировать сильные показатели в сфере потребительского банкинга и услуг для бизнеса, что компенсирует сокращение доходов от инвестиционно-банковской деятельности и поддержит метрики в текущем году. Мы понижаем таргет по бумаге банка до $48, однако считаем, что акции выглядят недооцененными", - отмечают аналитики инвесткомпании.

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