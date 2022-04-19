Котировки золота останутся в пределах $1970-2000/унц. в ближайшей перспективе - Sber CIB

Котировки золота, вероятно, останутся в пределах $1970-2000 за тройскую унцию в ближайшей перспективе, полагает аналитик Sber CIB Антон Чернышев.

"Золото в понедельник продолжило торговаться вблизи $1975 за унцию, тогда как доходность 10-летних КО США выросла с 2,82% до 2,85%. Поддержку рынку золота оказывают геополитические и инфляционные риски. Однако некоторые факторы не позволили котировкам золота по итогам дня подрасти, несмотря на оптимистичное начало сессии. После почти трехнедельного карантина, связанного со вспышкой коронавируса, предприятия в Шанхае готовы возобновить работу, и это неблагоприятно для рынка золота", - отмечает эксперт.

Чернышев указывает, что во вторник на торгах в Азии золото продолжает торговаться около $1975 за унцию. Рынки ждут данных по закладкам новых домов и разрешениям на строительство в США за март. В отсутствие значимой макроэкономической статистики цены на золото, вероятно, консолидируются на текущих уровнях, однако геополитические факторы, возможно, окажут некоторую поддержку золоту во второй половине дня, полагает аналитик. Он ожидает, что до конца дня желтый металл будет торговаться в диапазоне $1970-2000 за унцию.

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