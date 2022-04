Китайские производители электромобилей могут пострадать от локдаунов в стране - "Открытие Инвестиции"

.

Акции Bank of New York Mellon недооценены рынком, прогнозная стоимость бумаги на горизонте до конца текущего года составляет $57 за штуку, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Квартальные результаты BNY Mellon в целом совпали с общерыночными ожиданиями. Менеджмент эмитента...

Вероятно восстановление стоимости акций Bank of New York Mellon в ближайшее время, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Чистая прибыль Bank of New York Mellon в 1К22 упала на 18,5% г/г - до 86 центов на акцию. Котировки акций банка в понедельник потеряли 2,3%. Мы считаем реакцию...