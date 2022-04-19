Акции Яндекса привлекательны для покупок на текущих ценовых уровнях - "Солид Брокер"

Аналитики "Солид Брокер" считают интересными акции "Яндекса" для покупки на текущих уровнях с целевой ценой 5576 руб. за штуку в перспективе года, что предполагает потенциальную доходность 196%, говорится в комментарии инвесткомпании.

Эксперты указывают на положительные факторы инвестиционной идеи:

- Сильный ежегодный рост выручки и высокая вероятность двузначного роста в течение всего десятилетия.

- Диверсифицированный бизнес в рамках экосистемы с высокорентабельным рекламным ядром и быстрорастущими сателлитами.

- Ослабление конкуренции на рынке рекламы из-за выхода западных компаний• Отмена части санкций США на IT-сектор.

- Помощь государства всем IT-компаниям в виде снижения соцотчислений и отмены налога на прибыль на 3 года.

- Разворот в динамике маржинальности EBITDA, фокус в 2022 году на повышение юнит-экономики бизнесов.

- Потенциальная устойчивость сектора E-com (Яндекс.Маркет) к изменившейся конъюнктуре.

- Исторически дешевая оценка по мультипликатору P/S даже с учетом кризиса

Аналитики "Солид Брокер" отмечают также негативные факторы и риски:

- Иностранная юрисдикция компании.

- Инвестиционный цикл в компании выражается в падении маржинальности, что вызывает беспокойство у части инвесторов.

- Кризис на рынке рекламы.

- Уход из иностранных рынков (такси, доставка).

-Потенциальный дефолт по конвертируемым облигациям из-за приостановки торгов на зарубежных биржах.

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