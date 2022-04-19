Вероятно снижение ставки ЦБ РФ до 13-14% к концу 2022г - Росбанк

Вероятно снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 13-14% к концу 2022г, говорится в комментарии Росбанка.

Эксперты выделяют в выступлении главы Банка России 18 апреля ключевой тезис о предстоящем (или уже реализуемом) подходе регулятора к уровню процентных ставок в экономике. Э. Набиуллина отметила, что в предстоящие кварталы экономике предстоит столкнуться со структурной перестройкой, которая может привести к превышению спроса над предложением. Этот период может сопровождаться всплеском цен на отдельные товары. Инфляция будет находиться выше целевых уровней. Однако, учитывая ограничения на стороне предложения, регулятор не будет "любыми методами" добиваться ее снижения. Поэтому объективным горизонтом возврата инфляции к цели для регулятора является 2024 год.

"Для нас подобный комментарий означает, что используемая ранее тактика следования ключевой ставки за инфляцией не будет применяться - то есть инфляция вполне может превысить отметку 20% г/г в середине года, но при этом регулятор будет проводить политику смягчения денежно-кредитных условий, - указывают эксперты банка. - То есть реальные процентные ставки будут отрицательными довольно долгое время, и Банк России может пойти на уступки, понизив их еще больше. В этом контексте наиболее сбалансированной траекторией для ключевой ставки, на наш взгляд, остается сходимость к 13-14% годовых в конце 2022 года. Причем снижение может происходить поступательными темпами с промежуточной целью 15% годовых в июле-сентябре".

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