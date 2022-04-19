BCS Express снизил прогнозную цену акций JPMorgan до $156

Аналитики BCS Express понизили прогнозную цену акций JPMorgan Chase & Co. со $161 до $156 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы оцениваем результаты JPMorgan за 1К22 нейтрально. Растущие ставки начинают поддерживать рост процентного дохода, существенные трейдинговые доходы компенсировали высокие отчисления в резервы. Однако на звонке с инвесторами глава банка Джеймс Даймон отметил ряд обострившихся рисков для мировой экономики и банковского сектора, - указывают аналитики. - Мы пересматриваем прогнозы по стоимости риска (отчислениям в резервы) вверх: средняя CoR в ближайшие 3 года составит +10 б.п., что приведет к $2 млрд резервов сверх предыдущего прогноза. В результате рентабельность капитала снизится на 20 б.п. (до 13,7%). Итог - снижаем целевую цену акций со $161 до $156 за бумагу. После коррекции акций банковского сектора меняем рекомендацию с "держать" на "покупать", потенциал роста составляет 24%".

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