Рынок акций РФ утром протестировал в снижении рубеж 2300п по индексу Мосбиржи и отскочил

Москва. 19 апреля. Рынок акций РФ утром во вторник сохраняет негативный настрой на ожиданиях введения Западом очередного пакета антироссийских санкций из-за военной операции России на Украине; индекс МосБиржи в снижении протестировал рубеж 2300 пунктов, после чего отыграл часть потерь.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 2320,06 пункта (-1%, минимум сессии - 2297,73 пункта), индекс РТС - 921,55 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,9%.

Доллар просел до 79,32 рубля (-0,43 рубля).

Подешевели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-3,9%), акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-3,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,1% и -2,4% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,3%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,9%), "Московской биржи" (-1,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -1,2% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник заявил, что его стране не нужен российский газ, при этом он отметил, что другие европейские страны зависимы от него. Макрон также выступил за введение санкций и против других ископаемых энергоресурсов из РФ, сообщил, что во вторник обсудит с европейскими лидерами и президентом США Джо Байденом санкции против России.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в понедельник, что в Вашингтоне работают над новыми санкциями в отношении России, в ближайшее время планируют сообщить о подробностях этой работы. Ранее в понедельник заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что Вашингтон считает своей ближайшей задачей санкционное давление на российский ВПК, нарушение его цепочек поставок.

Тем временем, Всемирный банк ухудшил прогноз роста глобальной экономики в 2022 году до 3,2%, цитирует сингапурское издание The Business Times президента ВБ Дэвида Мэлпасса. В январе ВБ ожидал роста мирового ВВП на 4,1%. Оценка подъема глобального ВВП в 2021 году повышена до 5,7% с 5,6%, это самые высокие пострецессионные темпы повышения за 80 лет.

Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, рынок акций РФ с начала недели сохраняет пессимистичные настроения в отсутствие катализаторов для роста как внутри страны, так и в мире. Торги проходят при дефиците ликвидности и невысоких оборотах, инвесторы не готовы покупать дешевые активы до прояснения ситуации вокруг Украины. Под сильным давлением, в частности, остаются бумаги банков.

В целом, рынки ждут выхода финансовых результатов за I квартал российских и международных компаний, которые помогут им оценить последствия специальной операции на Украине и инфляции на бизнес.

По словам руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, снижение рынка можно отчасти объяснить готовящимися очередными антироссийским санкциями, которые планируется направить на банковский сектор и покупку нефти.

Если падение бумаг банков обосновано готовящимися санкциями и потенциальной слабостью банковского бизнеса, то распродажи нефтяных бумаг выглядят не очень оправданными. Возможно, это связано с ожиданиями сокращения российского экспорта нефти.

Внимание стоит акцентировать на акциях производителей удобрений и на бумагах золотодобывающих компаний: если котировки золота сумеют пробить отметку $2000 за тройскую унцию, рост золота должен ускориться на закрытии "шортов", что позитивно отразится на акциях компаний сектора.

Рубль укрепляется, но о дальнейших перспективах российской валюты можно будет говорить в начале мая, когда станет ясно, как "недружественные страны" исполняют указ президента РФ Владимира Путина о расчетах за газ рублями. Пока же целью укрепления рубля является район 75 руб./$1, полагает Антонов.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич ожидает сохранения давления на российские акции: фокус внимания инвесторов смещен в сторону геополитических рисков, что будет способствовать преобладанию продаж. При этом основным сценарием на горизонте ближайших недель является отступление рынка в диапазон 2000-2200 пунктов по индексу МосБиржи, полагает аналитик.

В США индексы акций в понедельник снизились на 0,02-0,14% на фоне ожиданий публикаций корпоративных отчетностей и продолжающегося роста доходности гособлигаций США (доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась на 4 базисных пункта, достигнув 2,86% годовых).

Инвесторы по-прежнему опасаются растущей инфляции и возможных последствий этого для американской экономики. Кроме того, они следят за мерами, принимаемыми Федеральной резервной системой (ФРС) для сдерживания роста потребительских цен.

В Азии во вторник динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng после пасхальных выходных упал на 2,3%), проседает Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 теряют 0,04-0,6%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,3%).

Объем промпроизводства в Японии вырос на 2% в помесячном выражении в феврале 2022 года по сравнению с предварительным значением, указавшим на рост на 0,1%. Месяцем ранее показатель упал на 2,4%. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне предварительного значения, согласно Trading Economics.

Давление на рынки Китая и Гонконга оказывает ситуация на рынке недвижимости и очередное усиление контроля регуляторов за технологическими компаниями. Индикаторы снижаются, несмотря на обещание Народного банка Китая (НБК, ЦБ страны) усилить финансовую поддержку реальной экономики.

На нефтяном рынке утром во вторник цены просели после роста накануне на фоне сокращения добычи в Ливии, а также сигналов китайских властей о готовности поддержать экономику страны.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $112,35 за баррель (-0,7% и +1,3% в понедельник), майская цена WTI - $107,22 за баррель (-0,9% и +1,2% накануне).

Производство нефти в Ливии сократилось более чем на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), и эксперты ожидают дальнейшего снижения в связи с политическими протестами в стране. Работы на месторождении аш-Шарара на западе Ливии, где ежедневно добывалось порядка 300 тыс. б/с, были остановлены, сообщает агентство Bloomberg.

Накануне ливийская государственная нефтекомпания National Oil Corp. (NOC) сообщила, что "группа лиц оказала давление на работников месторождения аш-Шарара, что вынудило их постепенно приостановить добычу и сделало невозможным выполнение NOC своих контрактных обязательств".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-11,9%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-9,3%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (-5%), акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-4,8%), ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-4,6%).

Подорожали бумаги ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+26,8%), "префы" "ТГК-2" (+25,3%), акции ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+16,7%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+10,9%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+9,5%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (+7,3%), бумаги "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+4,6%).

Также подросли акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+2,4%) после публикации финансового отчета компании за I квартал 2022 года: ритейлер увеличил чистую выручку на 6,1% в годовом выражении (до 37,9 млрд рублей), общие продажи группы (GMV) выросли на 7,6% (до 42,7 млрд рублей с НДС).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:10 МСК составил 8,19 млрд рублей (из них 2,51 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,31 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 640,71 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").