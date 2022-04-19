Рубль может уйти ниже 79 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары USD/RUB может попробовать опуститься ниже уровня 79 руб./$1 в ближайшие дни, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

Эксперты при этом отмечают, что дальнейшее укрепления рубля будет сдерживаться мерами Банка России по смягчению обязательств продажи валютной выручки - при таких действиях курс, вероятно, вновь вернется на уровни выше 80 руб./$1.

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