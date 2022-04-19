"Финам" установил рекомендацию "слабее рынка" для акций "Северстали", сообщается в материале аналитика инвесткомпании Алексея Калачева.

Географическое положение во многом предопределило, что структура продаж и номенклатура продукции "Северстали" в значительной мере были ориентированы на рынок ЕС, отмечает эксперт. Это давало компании заметное преимущество, однако в текущих условиях оно превратилось в уязвимость, полагает Калачев. Введенные санкции лишили "Северсталь" основной части премиального экспорта, дающего до трети выручки, и поставили перед проблемой поиска новых рынков либо сокращения производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

"Из-за вероятного выхода иностранных партнеров из совместных предприятий у компании могут возникнуть проблемы в развитии сервисных предприятий, - считает аналитик "Финама". - Блокировка расчетов подвела "Северсталь" под угрозу вынужденного дефолта по еврооблигациям, несмотря на крепкое финансовое положение и низкую долговую нагрузку. Негативным для акций компании будет отказ от публикации отчетности и выплаты дивидендов за I кв. 2022г, а также отмена выплаты ранее объявленных рекордных дивидендов за IV кв. 2021г. В связи с этим мы присваиваем по акциям ПАО "Северсталь" рекомендацию "Слабее рынка".

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