BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены акций ДВМП

BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы котировок акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство", говорится в комментарии эксперта инвестиционной компании Василия Карпунина.

Эмитент выступает бенефициаром смены потоков экспорта из Европы в Азию, кроме того, "ДВМП" является контейнерным оператором, а ставки фрахта сейчас находятся вблизи максимальных уровней, указывает аналитик.

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