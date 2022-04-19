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19 апреля 2022 года 10:36

Рубль растет к доллару и евро на старте торгов перед пиком налогового периода апреля

Москва. 19 апреля. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" во вторник утром, рубль растет к бивалютной корзине на фоне подготовки компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам апреля.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 79,4-79,8 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 79,4775 руб./$1 (-27,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 83,465 руб./EUR1 (-21,5 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 24,66 коп. к уровню закрытия 18 апреля, до 81,27 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,46 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 2,9 руб. ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат апреля. Накануне председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила в ходе совместного заседания комитетов Госдумы, что Банк России готов постепенно и дальше смягчать меры валютного контроля, но полностью отменять ограничения в ближайшее время не будет. Она напомнила, что ЦБ уже ввел некоторые послабления по валютному контролю, но пока действует аккуратно, так как ситуация изменчива.

Совет директоров Банка России на очередном заседании 29 апреля оценит развитие ситуации, осознаёт необходимость обеспечения ценовой доступности ресурсов, заявила Набиуллина во вторник утром.

"У нас следующее заседание через неделю. Будем смотреть, как развивается ситуация, но мы понимаем, что нужна доступность ставок, в том числе для кредитования экономики, для того, чтобы экономика могла приспосабливаться к новым условиям", - сообщила Набиуллина в ходе обсуждения годового отчета ЦБ с фракцией КПФР.

"Как только ситуация начала стабилизироваться, текущие недельные индексы цен стали уменьшаться. Они еще очень высокие пока, в несколько раз выше, чем это должно быть в нормальных условиях, но начали снижаться с экстремально высоких уровней. И мы сочли возможным начать снижение ставки, мы снизили ставку до 17%, причем внеурочно (8 апреля - прим. ИФ)", - сказала Набиуллина.

Банк России на внеочередном заседании в феврале принял решение повысить ключевую ставку с 9,5% до 20%. "Мы сразу сказали, что это временная мера для того, чтобы стабилизировать ситуацию, для того, чтобы депозиты в рублях, российские активы стали привлекательны", - напомнила глава ЦБ. Это решение способствовало росту ставок по вкладам и возвращению средств в банки, позволило приостановить резкий рост инфляции.

Участники торгов продолжают анализировать санкционные новости. Вашингтон работает над новыми санкциями в отношении России, в ближайшее время планирует сообщить о подробностях этой работы, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, сообщений о ходе этой работы следует ожидать "в ближайшие дни".

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо также в понедельник заявил, что Вашингтон считает своей ближайшей задачей санкционное давление на российский ВПК, нарушение его цепочек поставок.

Президент США Джо Байден пообщается по видеосвязи с союзниками по поводу дальнейшей поддержки Украины, следует из расписания американского лидера, опубликованного Белым домом. Разговор начнется в 9:45 (16:45 по МСК).

МИД Новой Зеландии во вторник объявил о введении санкций в отношении ряда российских банков и финансовых институтов из-за ситуации вокруг Украины. "Новая Зеландия вводит санкции в отношении 18 финансовых учреждений, в том числе российского Центрального банка, суверенного фонда, а также крупнейших финансовых учреждений страны, на долю которых приходится примерно 80% общего объема банковских активов России", - говорится в сообщении, распространенном от имени главы МИД Новой Зеландии Нанайи Махуты на сайте правительства страны.

В документе отмечается, что помимо ЦБ РФ, под санкции попали: Сбербанк (MOEX: SBER), ВТБ (MOEX: VTBR), Газпромбанк (MOEX: GZPR), ВЭБ, Россельхозбанк, Альфа-банк, банк "Россия", банк "Открытие", МКБ (MOEX: CBOM), Совкомбанк, СМП банк, Черноморский банк развития и реконструкции, Генбанк, Индустриальный сберегательный банк, Новикомбанк, Российский национальный коммерческий банк, а также Российский фонд прямых инвестиций.

Цены на нефть перешли к снижению на фоне разнонаправленных сигналов - сокращения добычи в Ливии и готовности китайских властей поддержать экономику страны.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК во вторник составляет $112,93 за баррель, что на 0,2% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $107,77 за баррель, что на 0,41% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Производство нефти в Ливии сократилось более чем на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), и эксперты ожидают дальнейшего снижения в связи с политическими протестами в стране. Работы на месторождении аш-Шарара на западе Ливии, где ежедневно добывалось порядка 300 тыс. б/с, были остановлены, сообщает агентство Bloomberg.

Накануне ливийская государственная нефтекомпания National Oil Corp. (NOC) сообщила, что "группа лиц оказала давление на работников месторождения аш-Шарара, что вынудило их постепенно приостановить добычу и сделало невозможным выполнение NOC своих контрактных обязательств".

Тем временем, власти КНР обещают принять меры для быстрого восстановления экономики, страдающей в результате жестких локдаунов. Накануне китайский ЦБ обнародовал ряд мер, призванных стимулировать объемы кредитования бизнеса и частных лиц.


Опубликовано: /Финмаркет/
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