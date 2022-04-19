Цена нефти может вырасти до $120/барр. в перспективе месяца - "ВТБ Мои Инвестиции"

Цена нефти может вырасти до $120/барр. в перспективе месяца, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

Эксперты отмечают, что за последние 4 торговых сессии котировки Brent, оттолкнувшись от уровня $100/барр., выросли на 13%. Они вернулись к середине торгового диапазона, который сложился на рынке с конца февраля. Определяющим фактором для роста котировок, на их взгляд, остаётся геополитическая напряжённость.

"Мы допускаем рост котировок Brent в районе $120/барр. в перспективе месяца - пока объёмы высвобождения сырья из стратегических запасов стран-участниц МЭА не достигнут плановых значений (более 1 млн б/д вместе с США). Но в среднем по году ждём более низкие ценовые уровни - $100/барр. Это более чем комфортный уровень цен для российских нефтяных компаний, для которых объёмы добычи и экспорта в текущих условиях остаются на первом месте", - прогнозируют эксперты инвестиционной платформы.

Они ожидают, что нефтяная отрасль в ближайшее время будет перестраиваться, сокращая объёмы нефтепереработки и экспорта нефтепродуктов (2-3 млн б/д) и замещая их экспортом сырой нефти. Это позволит избежать снижения объёмов нефтедобычи при сохранении существенной части экспортных доходов.

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