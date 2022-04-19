Вероятно снижение индекса Мосбиржи к уровню 2210п, индекса РТС - к 800п - "Велес Капитал"

Вероятно снижение российских фондовых индексов Мосбиржи и РТС к уровням 2210 и 800 пунктов соответственно с возможностью краткосрочных коррекционных отскоков, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Наиболее ярко выраженный негатив на торгах во вторник возможен в котировках акций банковского сектора после введения санкций со стороны Новой Зеландии, отмечает эксперт в комментарии.

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