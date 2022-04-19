Веских оснований для устойчивого ослабления рубля пока нет - "Альфа-Капитал"

Пока нет веских оснований для устойчивого ослабления рубля, полагает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитала" Владимир Брагин.

"После того, как в прошлый понедельник ЦБ РФ отменил повышенную комиссию на покупку долларов и евро на бирже, волна укрепления рубля, в ходе которой курс опускался ниже 71 руб./$1, приостановилась, курс на какое-то время поднялся выше 82,5 руб./$1. Тем не менее? устойчивое обратное движение по курсу вверх не сформировалось, и отмена части ограничений уже на покупку наличной валюты не смогла оказать схожего влияния", - отмечает эксперт.

Исходя из опубликованных данных по оценкам показателей платежного баланса в 1К2022, а также цен на нефть, газ и металлы, Брагин делает вывод, что на российском валютном рынке должен быть избыток предложения валюты, который некуда канализировать. Возможность покупки иностранных активов на эту валюту, а также ее отправка в резервы сильно затруднены, так что пока веских оснований для устойчивого ослабления рубля просто нет, считает аналитик "Альфа-Капитала".

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