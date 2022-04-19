Котировки нефти, вероятно, останутся около $113/барр. во вторник - Sber CIB

Котировки нефти марки Brent, вероятно, останутся около уровня в $113 за баррель на торгах во вторник (сильный доллар мешает росту цен на нефть), считают аналитики Sber CIB.

Доходности ОФЗ, возможно, продолжат снижение во вторник, однако более медленным темпом, отмечают в инвестбанке.

Курс рубля может закрепиться около уровня 78,5 руб./$1 во вторник, полагают эксперты Sber CIB.

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