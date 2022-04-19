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19 апреля 2022 года 10:11
Ожидания снижения ставки ЦБР поддерживают спрос на ОФЗ - ПСБ
Ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ поддерживают спрос на ОФЗ, отмечается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Кривая доходности ОФЗ в понедельник сместилась вниз на 25 - 30 б.п. Индекс RGBI, отражающий цены гособлигаций, вырос на 0,68%. Спрос на ОФЗ усилился после выступления Э. Набиуллиной в Госдуме. Рынок воспринял комментарии главы ЦБР относительно инфляции и экономики как сигнал о намерении проводить стимулирующую денежно-кредитную политику. Инвесторы повысили ожидания снижения ставки до 15% на заседании 29 апреля. Дополнительным драйвером рынка ОФЗ вчера стал рост нефтяных цен выше $110/барр., вызванный рисками перебоев поставок из Ливии. Доходность ОФЗ срочностью более двух лет перешла в диапазон 10,8 - 10,3% годовых, что уже отражает сильные ожидания снижения ставки ЦБР. Во вторник гособлигации, скорее всего, будут торговаться около достигнутых уровней", - пишет главный аналитик банка Дмитрий Монастыршин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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