Ожидания снижения ставки ЦБР поддерживают спрос на ОФЗ - ПСБ

Ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ поддерживают спрос на ОФЗ, отмечается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Кривая доходности ОФЗ в понедельник сместилась вниз на 25 - 30 б.п. Индекс RGBI, отражающий цены гособлигаций, вырос на 0,68%. Спрос на ОФЗ усилился после выступления Э. Набиуллиной в Госдуме. Рынок воспринял комментарии главы ЦБР относительно инфляции и экономики как сигнал о намерении проводить стимулирующую денежно-кредитную политику. Инвесторы повысили ожидания снижения ставки до 15% на заседании 29 апреля. Дополнительным драйвером рынка ОФЗ вчера стал рост нефтяных цен выше $110/барр., вызванный рисками перебоев поставок из Ливии. Доходность ОФЗ срочностью более двух лет перешла в диапазон 10,8 - 10,3% годовых, что уже отражает сильные ожидания снижения ставки ЦБР. Во вторник гособлигации, скорее всего, будут торговаться около достигнутых уровней", - пишет главный аналитик банка Дмитрий Монастыршин.

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