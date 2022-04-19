Рубль, скорее всего, продолжит укрепление в ближайшее время - ПСБ

Рубль, скорее всего, продолжит укрепление по отношению к доллару в ближайшее время с возможным тестированием уровня 76,5 руб./$1, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Мы полагаем, что пока ЦБ РФ не начнет предпринимать новые шаги к смягчению валютного контроля, у рубля возобновляется потенциал укрепления к ключевым валютам развитых стран. Пара доллар/рубль может продолжить плавно снижаться, в ближайшее время протестировав уровень 76,5 руб./$1. Отметим, что цены на нефть остаются на высоких значениях ввиду сохраняющегося дефицита энергоносителей в нынешних условиях", - указывает эксперт ПСБ в комментарии.

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