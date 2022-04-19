Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 19 апреля. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также локального "санкционного затишья", полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы слабо снизились в начале богатой на корпоративные отчетности недели на фоне продолжающегося роста доходности гособлигаций США. Доходность 10-летних казначейских облигаций США в ходе торгов в понедельник повысилась на 4 базисных пункта, достигнув 2,86% годовых. Инвесторы по-прежнему опасаются растущей инфляции и возможных последствий этого для американской экономики. Кроме того, они следят за мерами, принимаемыми Федеральной резервной системой (ФРС) для сдерживания роста потребительских цен.

Эксперты банка Goldman Sachs оценивают вероятность рецессии в США в следующие два года в 35%. По их мнению, Федрезерву необходимо ужесточить финансовые условия в достаточной мере для сокращения числа новых вакансий, не спровоцировав при этом резкого роста безработицы. Добиться "мягкой посадки" экономики США, вероятно, будет сложно, поскольку исторически быстрое сокращение расхождения между показателями числа рабочих мест и занятости сопровождалось рецессией, отмечают в Goldman.

Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики на торгах во вторник. Опасения по поводу рисков рецессии усиливаются на фоне резкого роста цен в то время, когда экономики стран мира все еще восстанавливаются от последствий пандемии коронавируса. Рост цен на энергоносители и продукты питания усугубляет тревоги по поводу способности мировых центробанков взять инфляцию под контроль, не подорвав деловую активность. Японский Nikkei увеличился по итогам торгов на 0,74%. Южнокорейский Kospi к 8:32 МСК прибавил 0,95%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,6%. Вместе с тем гонконгский Hang Seng к 8:35 МСК опустился на 2,2%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,2%. Давление на рынки Китая и Гонконга оказывает ситуация на рынке недвижимости и очередное усиление контроля регуляторов за технологическими компаниями.

В свою очередь цены на нефть плавно снижаются во вторник утром после умеренного роста накануне на фоне сокращения добычи в Ливии, а также сигналов китайских властей о готовности поддержать экономику страны. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:40 мск во вторник составила $112,88 за баррель, что на 0,25% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 1,3%, до $113,16 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $107,67 за баррель, что на 0,5% ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов выросла на 1,2%, до $108,21 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала в 4 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил всего 1,736 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,431 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 апреля вырос всего на 0,01% по отношению к пятнице и составил 102,13 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (16-18 апреля) 0,07%, поднявшись до 731,29 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (+2,5%), "Металлоинвест БО-04" (+1,94%) и "БКЕ-001Р-03" (+1,45%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (-1,57%), "Роснефть-002Р-04" (-1,11%) и "Сбербанк-001Р-SBER17" (-0,8%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Ростелеком" 19 апреля с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок и вторичное размещение выпуска облигаций серии 001P-05R объемом не более 3 млрд рублей. Ориентир цены вторичного размещения установлен на уровне не ниже 100,5% от номинала. Эмитент 4 апреля выкупил по оферте 47,28% данного выпуска облигаций на 7,092 млрд рублей. Следующая оферта по выпуску предстоит 3 октября 2022 года. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 15 млрд рублей в апреле 2019 года по ставке 8,45% годовых до оферты в апреле 2022 года. Ставка текущего купона по займу - 17% годовых.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 4-го купона бессрочных облигаций серии 001Б-04 на уровне 12,44% годовых. Эмитент разместил выпуск объемом 80 млрд рублей в октябре 2020 года. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга составила 7,25% годовых. Премия для расчета 2-10-го купонов установлена в размере 165 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. По бумагам каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены колл-опционы. Структура выпуска предполагает, что на эту дату и каждые последующие пять лет купоны будут пересматриваться. Через 5 лет после размещения (с 11-го по 20-й купоны) step-up составит 45 базисных пунктов, через 10 лет и каждые последующие 5 лет (с 21 купона и далее) - 95 базисных пунктов. ЦБ РФ 5 июня 2020 года зарегистрировал программу и проспект бессрочных облигаций РЖД серии 001Б объемом до 370 млрд рублей. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента.

ПАО "Русал Братск" установило ставку 7-го купона облигаций серии БО-001Р-01 на уровне 16% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск на 15 млрд рублей в апреле 2019 года по ставке 9% годовых до оферты с исполнением 27 апреля 2022 года. В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций "Русал Братска" на 80 млрд рублей.

ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России" (MOEX: ORUP)) допустило технический дефолт по выплате купонного дохода за 6-й период по облигациям серии 002Р-01 на 3,454 млн рублей и по выплате 4-го купона облигаций серии 002Р-04 на 1,315 млн рублей. В качестве причины неисполнения обязательств эмитент указывает "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере". Дата наступления фактического дефолта - 4 мая. Размещение выпуска серии 002Р-01 на 333,5 млн рублей завершилось в феврале текущего года по ставке ежемесячного купона 12,6% годовых. Облигации серии 002Р-04 на 100 млн рублей были размещены в декабре 2021 года по ставке ежемесячного купона 12% годовых. Срок обращения обоих займов - 4 года. Данные выпуски стали последними выпусками облигаций эмитента, по которым ранее еще не были допущены техдефолты или дефолты. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".