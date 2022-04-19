Вероятно снижение индексов Мосбиржи и РТС во вторник - "Открытие Инвестиции"

Вероятно снижение российских фондовых индексов на торгах во вторник, считает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

"Внешний фон остаётся довольно противоречивым. Укрепление доллара говорит о низких "аппетитах" к риску и бегству капитала из различных активов в доллар. С другой стороны, довольно высокие сырьевые цены должны поддерживать российские акции. Однако мы наблюдаем весьма низкую активность участников, что предполагает дальнейшее сползание российских фондовых индексов вниз", - указывает Кочетков.

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