Текущие доходности ОФЗ выглядят более чем справедливыми - BCS Express

Текущие доходности по рублевым гособлигациям выглядят более чем справедливыми на фоне сложившихся рыночных рисков и ситуации с инфляцией, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Рост спроса на облигации Минфина обусловлен как ожиданиями замедления инфляции на фоне укрепления рубля, так и профицитом ликвидности банковского сектора, которую выдавливает в бонды. При этом отсутствуют новые размещения, которые позволяли ранее "переваривать" часть спроса, а с учетом снижения оборотов торгов влияние каждой новой покупки оказывается все выше и выше. В результате на рынке ОФЗ формируется локальная перекупленность. Учитывая набор рыночных рисков и ситуацию с инфляцией, текущие доходности по госбондам выглядят более чем справедливыми. Они уже заложили в цену существенное улучшение ситуации. В сложившихся условиях инвесторы все чаще будут искать идеи в корпоративных бумагах, где доходности традиционно выше", - отмечает аналитик инвесткомпании в комментарии.

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