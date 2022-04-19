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19 апреля 2022 года 09:26

Brent торгуется в плюсе, WTI перешла к снижению

Уолл-стрит закрылась в небольшом минусе в понедельник. Рынки акций стран АТР меняются без единой динамики во вторник. Цены на нефть изменяются разнонаправленно на торгах во вторник.

Американские фондовые индексы слабо снизились в начале богатой на корпоративные отчетности недели на фоне продолжающегося роста доходности гособлигаций США.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в ходе торгов в понедельник повысилась на 4 базисных пункта, достигнув 2,86%.

"Мы сейчас знаем, что рост доходности US Treasuries вредит рисковым активам, и мы это наблюдаем в большинстве классов активов, включая акции технологических компаний, циклических производителей потребительских товаров, и даже в цифровых валютах, - отметил старший аналитик Exinity Хуссейн Сайед. - Такие сложные времена могут принести долгосрочные возможности, по мере того, как оценки стоимости снова опускаются на землю, но пока акции нельзя назвать дешевыми".

Вместе с тем инвесторы по-прежнему опасаются растущей инфляции и возможных последствий этого для американской экономики. Кроме того, они следят за мерами, принимаемыми Федеральной резервной системой (ФРС) для сдерживания роста потребительских цен.

В частности, эксперты банка Goldman Sachs оценили вероятность рецессии в США в следующие два года в 35%. По их мнению, Федрезерву необходимо ужесточить финансовые условия в достаточной мере для сокращения числа новых вакансий, не спровоцировав при этом резкого роста безработицы.

Добиться "мягкой посадки" экономики США, вероятно, будет сложно, поскольку исторически быстрое сокращение расхождения между показателями числа рабочих мест и занятости сопровождалось рецессией, отмечают в Goldman.

Также на этой неделе свои квартальные отчеты обнародуют многие крупные компании, включая Netflix Inc. (SPB: NFLX), Tesla (SPB: TSLA) и Twitter (SPB: TWTR).

Акции Bank of America Corp. (SPB: BAC) подорожали по итогам торгов на 3,2%. Второй по размеру активов банк США, в первом квартале сократил чистую прибыль на 12%, до $7,07 млрд, тем не менее результат превзошел ожидания аналитиков. Выручка банка увеличилась на 2%, до $23,23 млрд.

Цена бумаг Bank of New York Mellon (SPB: BK) снизилась на 2,3%. Банк отчитался о снижении прибыли в январе-марте, хотя показатель в расчете на акцию и оказался немного лучше прогнозов. Чистый процентный доход банка тем временем вырос благодаря увеличению процентных ставок.

Бумаги Didi Global Inc. упали на 18,5% на торгах в Нью-Йорке после того, как китайский сервис онлайн-заказа такси отчитался о сокращении выручки в четвертом квартале 2021 года на 12,7%.

Также компания сообщила, что 23 мая состоится ежегодное собрание акционеров, на котором пройдет голосование по вопросу делистинга с Нью-Йоркской фондовой биржи. Didi отметила, что не будет размещать свои акции на других биржах, пока не завершится процесс делистинга в США.

Рыночная стоимость производителя медицинского оборудования и разработчика ПО для сферы здравоохранения Natus Medical Inc. (SPB: NTUS) взлетела на 29% на новости, что инвестиционная компания ArchiMed приобретает её за $1,2 млрд.

Котировки Southwest Gas Holdings Inc. повысились на 5,7% после того, как руководство начало рассмотрение различных стратегий дальнейшего развития бизнеса, включая возможную продажу компании.

Значение Dow Jones Industrial Average снизилось на 0,11% и составило 34411,69 пункта.

Снижение в индексе возглавили акции Walt Disney Co. (SPB: DIS), подешевевшие на 2,1%, а также бумаги Honeywell International (SPB: HON) Inc. и Home Depot Inc. (SPB: HD), снизившиеся на 1,6% и 1,4% соответственно. В числе лидеров роста - акции Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. и Intel Corp. (SPB: INTC) (+2,7% и +2,1% соответственно).

Standard & Poor's 500 понизился на 0,02% - до 4391,69 пункта.

Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 0,14% и составило 13332,36 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики на торгах во вторник.

Опасения по поводу рисков рецессии усиливаются на фоне резкого роста цен в то время, когда экономики стран мира все еще восстанавливаются от последствий пандемии коронавируса, пишет MarketWatch.

Рост цен на энергоносители и продукты питания усугубляет тревоги по поводу способности мировых центробанков взять инфляцию под контроль, не подорвав деловую активность.

Японский Nikkei к 8:26 МСК увеличился на 0,7%.

Объем промышленного производства в Японии вырос на 2% в помесячном выражении в феврале 2022 года по сравнению с предварительным значением, указавшим на рост на 0,1%. Месяцем ранее показатель упал на 2,4%. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне предварительного значения, согласно Trading Economics.

В японском индексе наиболее сильно растет капитализация горнодобывающей Pacific Metals Co. Ltd. (+8,4%), производителя стройматериалов Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd. (+5,2%) и автопроизводителя Mazda Motor Corp. (+4,8%).

Акции автопроизводителя Toyota Motor Corp. увеличиваются в цене на 1,3%, производителя электроники Toshiba Corp. - на 1,5%, тогда как инвесткомпании SoftBank Group Corp. - уменьшаются на 1,7%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. Ltd. - на 1,5%.

Гонконгский Hang Seng к 8:35 МСК опустился на 2,2%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,2%.

В ходе торгов гонконгский индикатор падал на 2,7%, до минимума более чем за одну неделю.

Давление на рынки Китая и Гонконга оказывает ситуация на рынке недвижимости и очередное усиление контроля регуляторов за технологическими компаниями.

Индикаторы снижаются, несмотря на обещание Народного банка Китая (НБК, ЦБ страны) усилить финансовую поддержку реальной экономики.

НБК пообещал поддерживать достаточные объемы ликвидности в финансовой системе, а также стимулировать банки к наращиванию объемов кредитования.

НБК накануне призвал банки увеличивать кредитование бизнеса и частных лиц, страдающих из-за карантинных мер, введенных в стране для сдерживания распространения COVID-19. Банкам также предписано покупать облигации, выпускаемые местными органами власти, чтобы ускорить инвестиции в инфраструктуру, которые, по мнению экономистов, станут важным двигателем экономического роста в КНР.

Кроме того, китайский ЦБ пообещал, что фининституты увеличат выдачу кредитов в регионах с низкими темпами роста кредитования и будут активнее выдавать займы логистическим фирмам, играющим ключевую роль в транспортировке товаров первой необходимости в период пандемии.

Наиболее заметно растут бумаги инвестиционной Link Real Estate Investment Trust (+1,55%), нефтяной CNOOC Ltd. (+1,4%) и нефтехимической PetroChina Co. Ltd. (+1,2%).

Южнокорейский Kospi к 8:32 МСК прибавил 0,95%.

Цена бумаг производителя электроники и чипов памяти Samsung Electronics Co. растет на 1,35%. Капитализация автопроизводителя Kia Corp. поднимается на 0,1%, Hyundai Motor Co. Ltd. - на 1,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,6%.

Капитализация горнодобывающей BHP Group Ltd. увеличилась на 1,3%, Rio Tinto Ltd. - на 1,5%.

Цены на нефть изменяются разнонаправленно во вторник на фоне сокращения добычи в Ливии, а также сигналов китайских властей о готовности поддержать экономику страны.

Brent остается в плюсе, тогда как WTI перешла к снижению.

Производство нефти в Ливии сократилось более чем на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), и эксперты ожидают дальнейшего снижения в связи с политическими протестами в стране. Работы на месторождении аш-Шарара на западе Ливии, где ежедневно добывалось порядка 300 тыс. б/с, были остановлены, сообщает агентство Bloomberg.

Накануне ливийская государственная нефтекомпания National Oil Corp. (NOC) сообщила, что "группа лиц оказала давление на работников месторождения аш-Шарара, что вынудило их постепенно приостановить добычу и сделало невозможным выполнение NOC своих контрактных обязательств".

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск во вторник составляет $113,34 за баррель, что на $0,18 (0,16%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $1,46 (1,3%), до $113,16 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $108,11 за баррель, что на $0,1 (0,09%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $1,26 (1,2%), до $108,21 за баррель.

Тем временем, власти КНР обещают принять меры для быстрого восстановления экономики, страдающей в результате жестких локдаунов. Накануне китайский ЦБ обнародовал ряд мер, призванных стимулировать объемы кредитования бизнеса и частных лиц.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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