Рубль на закрытии торгов растерял часть роста к доллару и евро первой половины дня

Москва. 18 апреля. Доллар США и евро сумели отыграть часть потерь первой половины дня на "Московской бирже" на закрытии торгов понедельника, рубль растерял существенную часть роста к бивалютной корзине в условиях "тонкого рынка" из-за пасхальных каникул на европейских биржах.

Курс доллара США составил 79,75 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 24,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 83,68 руб./EUR1, подешевев на 1,67 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 88,6 копейки - до 81,5 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял значительную часть роста первой половины дня на закрытии торгов понедельника. Ранее поддержку котировкам оказывала подготовка компаний-экспортеров к пику налогового периода апреля, при этом сами торги отличались волатильностью из-за пасхальных каникул на европейских биржах. Биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии закрыты в понедельник в связи с пасхальными праздниками.

Банк России готов постепенно и дальше смягчать меры валютного контроля, но полностью отменять ограничения в ближайшее время не будет, сообщила в Госдуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы. "Про валютные ограничения, да, мы готовы сейчас смотреть, может быть, что-то смягчать, и в том числе по несырьевому экспорту", - сказала она.

Она напомнила, что ЦБ уже ввел некоторые послабления по валютному контролю, но пока действует аккуратно, так как ситуация изменчива. "Мы не сможем в ближайшее время отказаться от элементов валютного контроля всех. Но его нужно настраивать так, чтобы он только перекрывал риски, но не мешал нормальной внешнеэкономической деятельности. Это потребует нестандартного подхода", - отметила глава ЦБ.

Неделей ранее ЦБ РФ позволил клиентам банков получать с открытых до 9 марта вкладов не только наличные доллары, но и евро, лимит в эквиваленте $10 тыс. не изменился. Также с 11 апреля 2022 года ЦБ РФ отменил комиссию на покупку валюты через брокеров, которая ранее была установлена на уровне 12%. А с 18 апреля банки вновь получили возможность продавать наличную валюту гражданам, хотя и только ту, которая поступила в кассы начиная с 9 апреля.

Банк России сейчас может распоряжаться примерно половиной золотовалютных резервов, кроме того, сообщила Набиуллина. "После санкций, наложенных на Центральный банк западными странами, у нас сейчас есть возможность распоряжаться примерно половиной резервов. Это золото, юани, и они не дают возможности управлять ситуацией с валютой на внутреннем рынке", - сказала глава Банка России. По ее словам, именно поэтому для стабилизации ситуации на валютном рынке были приняты меры валютного контроля, введено требование по обязательной продаже экспортерами валютной выручки.

Она добавила, что ЦБ РФ готовит ответные шаги в отношении юрисдикций, которые пошли на недружественные шаги в отношении России.

Международные резервы России на 8 апреля 2022 года составили $609,4 млрд. В марте глава Минфина Антон Силуанов сказал, что санкции лишили Россию доступа к $300 млрд своих резервов.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев, курс пары "доллар-рубль" консолидируется в районе 80 руб./$1, на прошедшей неделе волатильность заметно снизилась. "Продажи валюты со стороны экспортеров по-прежнему не находят достаточного внутреннего спроса, несмотря на отмену комиссии на покупку и возобновление продажи наличных. Тенденция укрепления рубля может сохраниться до тех пор, пока не восстановится объем импорта или ЦБ не смягчит ограничения на вывод капитала", - говорит Алексеев.

"Рубль взял курс на укрепление с первых минут торгов. Обязательная продажа 80% выручки продолжает формировать избыточное валютное предложение, которое пока не могут освоить частные инвесторы или импортеры. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина даже заявила, что в будущем могут последовать изменения в отношении обязательной продажи валютной выручки, дабы сделать ее более гибкой. С другой стороны, у регулятора сегодня ограниченные возможности в борьбе с инфляцией. Более крепкий и относительно стабильный рубль может стать действенным инструментом контроля цен, что позволит существенно смягчить денежную политику", - полагает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

"Рубль смог проигнорировать рост геополитических рисков за счет увеличения предложения иностранной валюты со стороны экспортеров. В преддверии налоговых выплат, пик которых приходится на 25 апреля, возрастает спрос на рублевую ликвидность, что способствовало укреплению национальной валюты. При этом, на наш взгляд, в ходе недели данный фактор продолжит поддерживать рубль, что приведет к отступлению американской валюты в район 77 руб./$1", - отмечает главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.

Правительство РФ должно ускорить переход внешней торговли на расчеты в рублях и национальных валютах, между тем заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

"Ограничения, которые недружественные страны ввели против России, повлияли на возможности отечественного бизнеса, затруднили логистику экспортных и импортных поставок, создали препятствия для проведения расчетов. Необходимо оказать максимальное содействие предпринимателям в решении этих проблем, в том числе ускорить переход внешней торговли на расчеты в рублях и национальных валютах стран - надежных партнеров. Хочу подчеркнуть, в новых изменившихся условиях мы должны продвигаться здесь гораздо более высокими темпами", - заявил Путин.

Информация о том, сколько стран согласились или отказались от оплаты за российский газ в рублях, вряд ли подлежит обнародованию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Такая информация вряд ли подлежит публикации. Занимаются этим наши профильные ведомства и профильный вице-премьер Новак, он об этом только в конце прошлой недели рассказывал и, конечно, в первую очередь "Газпром" (MOEX: GAZP) со своими визави, с покупателями", - ответил Песков на вопрос, в каком состоянии перевод оплаты за российский газ в рублях и сколько стран согласились на такую схему.

Нефть дорожает в понедельник после объявления о наступлении форс-мажора на крупнейшем в Ливии месторождении аш-Шарара.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:10 МСК в понедельник составляет $113,09 за баррель, что на 1,24% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $107,42 за баррель, что на 0,98% выше итогового значения предыдущей сессии.

В минувший четверг Brent подорожала на 2,7%, WTI - на 2,6%. В пятницу торги нефтью не проводились из-за выходных в Великобритании и США.

Ливийская государственная нефтекомпания National Oil Corp. (NOC) в воскресенье приостановила добычу на месторождении El Feel на западе страны, обеспечивающего производство нефти в объеме порядка 65 тыс. баррелей в сутки.

В понедельник NOC объявила о наступлении форс-мажорных обстоятельств на месторождении аш-Шарара. Как сообщалось, в Ливии проходят акции протеста против действующего премьер-министра Абдулы Хамида Дбейба.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 16:30 МСК (до 15 марта период расчета составлял 10:00 - 11:30), ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 19 апреля на 59,08 копейки, до 79,4529 руб./$1, и уменьшил курс евро на 64,26 копейки, до 86,4289 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в понедельник на 52,04 копейки по отношению к пятнице и составил 79,4197 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 58,44 рубля и составил 79,3887 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 808,885 млн, из которых $786,957 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 21,928 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Торги контрактами по евро расчетами "сегодня" не проводились на "Московской бирже" в понедельник из-за выходного дня в европейских странах. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 1,9044 рубля, до 83,5198 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR993,85 млн, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК опустились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 16,8% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 17,07% годовых, ставка на срок 3 месяца повысилась на 9 б.п. - до 17,7% годовых. Ставка на срок 3 месяца опустилась на 3 б.п. - до 17,81% годовых, ставка на срок 6 месяцев упала на 11 б.п. - до 17,92% годовых.