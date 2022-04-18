Рынок акций РФ начал неделю со снижения, индекс Мосбиржи обновил минимум с 24 февраля

Москва. 18 апреля. Рынок акций РФ начал неделю со снижения на ожиданиях введения дальнейших антироссийских санкций Запада, несмотря на подорожавшие нефть и металлы; индекс Мосбиржи на закрытие торгов обновил минимум с 24 февраля, когда началась военная операция России на Украине, индекс РТС опустился ниже 930 пунктов (минимум с конца марта).

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2342,63 пункта (-3,4%, на старте торгов индекс поднимался в район 2450 пунктов), индекс РТС - 926,08 пункта (-3,1%); цены большинства blue chips на "Мосбирже" снизились в пределах 9,1%.

Доллар подешевел до 79,67 рубля (-0,33 рубля), минимум составил 78,76 руб./$1 после заявления главы ЦБ РФ о том, что регулятор готов постепенно и дальше смягчать меры валютного контроля, хотя полностью отменять ограничения в ближайшее время не будет.

Подешевели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-9,1%), акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-5,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-5,4% и -3,3% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-4,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-4,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-4,5%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-4,3%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-3,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-3,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-3,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,9% и -1,8% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%).

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%).

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий устанавливать в иностранной валюте тарифы на услуги по погрузке, выгрузке и хранению в морских портах сжиженного природного газа (СПГ), произведенного в Арктической зоне РФ. Закон снизит риски для реализации СПГ-проектов, связанные с волатильностью на валютных рынках.

Как сообщалось ранее, Минтранс в июне 2021 года подготовил законопроект, позволяющий фиксировать в валюте тарифы на перевалку СПГ на терминалах "НОВАТЭКа". С такой просьбой к президенту РФ Владимиру Путину обращался глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.

Правительство должно ускорить переход внешней торговли на расчеты в рублях и национальных валютах, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, Мосбиржа в начале торгов успела побывать в "плюсе", после чего продавцы вышли на авансцену и увеличили давление. Хуже рынка смотрелся финансовый сектор, это связано с истечением на этой неделе срока, обозначенного Великобританией для сворачивания работы на своей территории пяти российским банкам. Кроме того, инвесторы негативно реагируют на сообщения о проработке Евросоюзом шестого санкционного пакета в отношении России.

Ведущий аналитик компании "Открытие инвестиции" Андрей Кочетков также констатирует, что продажи доминируют в акциях компаний, которые уже столкнулись с ограничениями бизнеса, или обладают такими рисками в потенциале. Среди растущих историй бумаги с относительно прозрачными перспективами. В частности, сохраняется повышенный спрос на акции транспортного сектора, который в условиях появления новых логистических маршрутов может не только сохранить объемы бизнеса, но и расширить свои операции. Активность остается довольно скромной.

Финансовый сектор проседает на бумагах Сбербанка и TCS Group, в секторе нефти и газа существенные потери понесли бумаги "ЛУКОЙЛа", который в большей степени зависит от европейских поставок, а также находится в зоне риска в отношении своих европейских активов. Экспортеры удобрений ("Фосагро" (MOEX: PHOR)) почти не ощущают каких-либо экспортных ограничений, поскольку их продукция является жизненно необходимой для мировой продовольственной безопасности, отмечает Кочетков.

По оценке ведущего аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, из-за увеличения геополитической напряженности на минувших выходных индекс МосБиржи в понедельник окатился ниже отметки 2350 пунктов. На рынке продолжает доминировать безыдейность, инвесторы не готовы покупать подешевевшие акции, пока ситуация вокруг Украины не стабилизируется. Об этом свидетельствуют объемы торгов, которые находятся на минимумах последних нескольких лет.

На рынке акций возможен локальный коррекционный отскок, но он будет достаточно скромный. Каких-либо предпосылок для начала восстановления российского фондового рынка не видно. В отсутствие позитивных факторов индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 2300-2400 пунктов, полагает аналитик.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в понедельник находился под давлением продавцов. В КНР вышли смешанные макроданные - ВВП страны оказался чуть выше ожиданий, в то время как розничные продажи снизились в марте в два раза сильнее прогноза, что, очевидно, стало следствием локдаунов. На геополитическом фронте пока без значимых перемен - переговорная активность по деэскалации конфликта на Украине замерла, чего не скажешь о санкционной риторике западных стран.

На мировых площадках также отмечается сокращение аппетита к риску. К горячей геополитической повестке добавляется тема усиления напряженности вокруг Тайваня, кроме того, участников торгов тревожит перспектива перехода ФРС США к более жестким темпам нормализации денежно-кредитной политики из-за рекордной за 40 лет инфляции. Во вторник без появления свежих драйверов картина торгов на рынке вряд ли претерпит существенные изменения. Индекс МосБиржи во вторник может формироваться в пределах 2300-2500 пунктов, полагает Бахтин.

Аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов полагает, что с точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи вышел вниз из локального восходящего канала, теперь можно ожидать продолжения снижения с целью в районе отметки 2250 пунктов.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика фондовых площадок (японский Nikkei просел на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, Австралия и Гонконг не работают по случаю католической Пасхи) на статистике из КНР, показавшей замедление экономического роста в стране на фоне новой вспышки коронавируса в стране. В США индексы также снижаются - на 0,3-0,5% во главе с Nasdaq.

Объем розничных продаж в Китае в марте сократился впервые с июля 2020 года - на 3,5% в годовом выражении, при прогнозах снижения на 2% после февральского роста на 6,7%. Уровень безработицы в Китае в марте подскочил до максимума с мая 2020 года и составил 5,8% после февральского уровня 5,5%. Эксперты отметили, что негативное влияние на показатель оказало введение новых локдаунов в стране и закрытие предприятий. Темпы роста китайского промпроизводства в марте замедлились до 5% с 7,5% в феврале, что также связано с новыми коронавирусными ограничениями.

Между тем, рост ВВП Китая в I квартале ускорился до 4,8% в годовом выражении с 4% в четвертом квартале 2021 года. Темпы увеличения экономики превзошли консенсус-прогноз экспертов на уровне 4,4%, отмечает Trading Economics.

На нефтяном рынке в понедельник цены не оставляют попыток роста на фоне ситуации в Ливии, где два экспортных порта прекратили работу из-за акций протеста против действующего премьер-министра Абдулы Хамида Дбейба.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $113,17 за баррель (+1,3% и +2,7% в четверг), майская цена WTI - $108,02 за баррель (+1% и +2,6% в четверг).

В пятницу торги нефтью не проводились из-за выходных в Великобритании и США.

Ливийская государственная нефтекомпания National Oil Corp. в воскресенье объявила о приостановке добычи на месторождении El Feel на западе страны, обеспечивающего производство нефти в объеме порядка 65 тыс. баррелей в сутки. В результате прекратились поставки на экспортный терминал Mellitah.

Кроме того, по данным агентства Bloomberg, из-за акций протеста была остановлена работа экспортного терминала Зуветина на западе Ливии.

Тем временем вице-премьер РФ Александр Новак считает, что российские нефть и газ не удастся заместить на мировом рынке на горизонте пяти-десяти лет. Даже заявления о прекращении поставок энергоресурсов из России приводят к всплескам цен на мировых рынках, физические же ограничения чреваты новыми историческими рекордами, заявил Новак в статье, опубликованной в журнале "Энергетическая политика".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (-9%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-7,2%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-7%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-7%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-6,9%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (-6,5%), акции "Ленты" (MOEX: LNTA) (-5,6%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-5,4%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (-5,3%).

Подорожали бумаги "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+47,6% и +40,5% "префы"), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+17,1%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+13,1%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+9,1% и +11,4% "префы"), "префы" ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+10,5%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+5,5%), акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+5,1%).

Подросли акции "Акрона" (MOEX: AKRN) (+0,9%), "ФосАгро" (+2,3%).

Как отмечают аналитики ИК "Атон", в соответствии с постановлением, подписанным премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, квоты на экспорт продукции для российских производителей минеральных удобрений временно (до 31 мая) увеличены почти на 0,7 млн тонн. В частности, квоты на экспорт азотных удобрений увеличены на 231 тыс. тонн (до 5,7 млн тонн), на сложные удобрения - на 466 тыс. тонн (до 5,6 млн тонн). Данная новость благоприятна для российских производителей удобрений - она частично компенсирует невысокий спрос на внутреннем рынке, а также перебои в логистике, полагают аналитики "Атона".

Компания "ФосАгро" решила не публиковать операционные и финансовые результаты за I квартал 2022 года, сообщила компания.

"ФосАгро" традиционно придерживается лучшей практики одновременного раскрытия информации для держателей акций и глобальных депозитарных расписок на акции (GDR). Учитывая приостановку торгов GDR компании, публикация операционных и финансовых результатов за I квартал 2022 года может поставить ряд инвесторов в ценные бумаги компании в более выгодное положение по отношению к другим инвесторам", - пояснила свое решение компания.

В прошлом году "ФосАгро" опубликовала операционные результаты за I квартал 20 апреля, МСФО - спустя примерно месяц. В начале марта LSE остановила торги GDR 27 российских компаний, включая "ФосАгро".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 23,24 млрд рублей (из них 7,42 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,44 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,89 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").