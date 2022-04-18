Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 19 апреля в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- число разрешений на строительство и строительств новых домов США в марте (15:30 МСК);

- встречи МВФ;

- квартальные результаты J&J, Netflix, IBM, Travelers, Halliburton;

- операционные результаты X5 Retail Group за I кв. 2022г.

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