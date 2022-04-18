Рубль днем уверенно растет к доллару и евро на фоне подготовки к пику налоговых выплат апреля

Москва. 18 апреля. Доллар США и евро после небольшого укрепления на старте торгов перешли к падению на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль развернулся вверх и уверенно дорожает к бивалютной корзине при подготовке к пику налоговых выплат апреля и на "тонком рынке" из-за пасхальных каникул на европейских биржах.

Курс доллара США составил 79,12 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 87,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 82,04 руб./EUR1, подешевев на 3,3 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,9 рубля - до 80,4 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх и уверенно дорожает к доллару и евро на дневных торгах после краткосрочной утренней просадки. Поддержку рублю оказывает подготовка компаний-экспортеров к пику налогового периода апреля, при этом торги проходят в условиях "тонкого рынка" из-за пасхальных каникул на европейских биржах. Биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии закрыты в связи с пасхальными праздниками.

Банк России готов постепенно и дальше смягчать меры валютного контроля, но полностью отменять ограничения в ближайшее время не будет, сообщила в Госдуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы. "Про валютные ограничения, да, мы готовы сейчас смотреть, может быть, что-то смягчать, и в том числе по несырьевому экспорту", - сказала она.

Она напомнила, что ЦБ уже ввел некоторые послабления по валютному контролю, но пока действует аккуратно, так как ситуация изменчива. "Мы не сможем в ближайшее время отказаться от элементов валютного контроля всех. Но его нужно настраивать так, чтобы он только перекрывал риски, но не мешал нормальной внешнеэкономической деятельности. Это потребует нестандартного подхода", - отметила глава ЦБ.

Неделей ранее ЦБ РФ позволил клиентам банков получать с открытых до 9 марта вкладов не только наличные доллары, но и евро, лимит в эквиваленте $10 тыс. не изменился. Также с 11 апреля 2022 года ЦБ РФ отменил комиссию на покупку валюты через брокеров, которая ранее была установлена на уровне 12%. А с 18 апреля банки вновь получили возможность продавать наличную валюту гражданам, хотя и только ту, которая поступила в кассы начиная с 9 апреля.

Банк России сейчас может распоряжаться примерно половиной золотовалютных резервов, кроме того, сообщила Набиуллина. "После санкций, наложенных на Центральный банк западными странами, у нас сейчас есть возможность распоряжаться примерно половиной резервов. Это золото, юани, и они не дают возможности управлять ситуацией с валютой на внутреннем рынке", - сказала глава Банка России. По ее словам, именно поэтому для стабилизации ситуации на валютном рынке были приняты меры валютного контроля, введено требование по обязательной продаже экспортерами валютной выручки.

Международные резервы России на 8 апреля 2022 года составили $609,4 млрд. В марте глава Минфина Антон Силуанов сказал, что санкции лишили Россию доступа к $300 млрд своих резервов.

"Рынок готов, с одной стороны, отыгрывать новость о том, что Банк России намерен аккуратно отказаться от ограничений, введенных в конце февраля, и в частности, рассматривает возможность сделать более гибкой продажу выручки экспортерами. Об этом в понедельник заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. С другой стороны, рубль может получить заметную поддержку со стороны апрельского налогового периода. Объемы продаж валюты на фоне высоких сырьевых цен могут оказаться рекордными для периода и превысить $37 млрд. Поэтому в ближайшие дни попытки доллара закрепиться выше 80 руб./$1, как и попытки евро подняться выше 86 руб./EUR1, будут находить дополнительный интерес к продаже валюты", - отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие инвестиции" Михаил Шульгин.

"На сегодняшнем выступлении в Госдуме Набиуллина отметила, что регулятор рассматривает дальнейший отказ от валютных ограничений, однако их полная отмена пока невозможна. В том числе смягчение рассматривается в части обязательной продажи валютной выручки экспортерами и несырьевого экспорта в частности. Мы полагаем, что новый шаг по ослаблению ограничений, по всей видимости, случится раньше, чем пара "доллар-рубль" вернется к уровням 8 апреля, предшествовавшим внеплановому снижению ключевой ставки и отмены брокерской комиссии на покупку валюты. Новые шаги могут позволить доллару на какое-то время приблизиться или даже обновить апрельский максимум (сейчас 85,32 руб./$1), однако в дальнейшем ожидаем возвращения пары в район 80 руб./$1 под влиянием оставшихся ограничений на движение капитала", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть подрастают днем в понедельник из-за ситуации в Ливии, где два экспортных порта прекратили работу из-за акций протеста против действующего премьер-министра Абдулы Хамида Дбейба.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 МСК в понедельник составляет $112,11 за баррель, что на 0,37% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $106,45 за баррель, что на 0,07% выше итогового значения предыдущей сессии.

Ливийская государственная нефтекомпания National Oil Corp. в воскресенье объявила о приостановке добычи на месторождении El Feel на западе страны, обеспечивающего производство нефти в объеме порядка 65 тыс. баррелей в сутки. В результате прекратились поставки на экспортный терминал Mellitah.

Кроме того, по данным агентства Bloomberg, из-за акций протеста была остановлена работа экспортного терминала Зуветина на западе Ливии.

В пятницу торги нефтью не проводились из-за выходных в Великобритании и США.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК опустились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 16,8% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 17,07% годовых, ставка на срок 3 месяца повысилась на 9 б.п. - до 17,7% годовых. Ставка на срок 3 месяца опустилась на 3 б.п. - до 17,81% годовых, ставка на срок 6 месяцев упала на 11 б.п. - до 17,92% годовых.