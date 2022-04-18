"Фридом Финанс" не рекомендует акции Wells Fargo для долгосрочных инвестиций

Аналитики "Фридом Финанс" не рекомендуют в настоящее время акции Wells Fargo & Co. для долгосрочных инвестиций, сообщается в комментарии инвестиционной компании. В базовом прогнозе целевая стоимость бумаги составляет $56 за штуку, в краткосрочной перспективе возможна коррекция до $42 за штуку, полагают эксперты.

"Wells Fargo 14 апреля представил смешанные результаты за первый квартал 2022 года. Стратегия эмитента сфокусирована на оптимизации расходов и предполагает экономию средств в размере $3,3 млрд в текущем году. Однако банк продемонстрировал сокращение операционных издержек лишь на 0,8% г/г и рост на 5,1% кв/кв. Коэффициент эффективности увеличился на 4 п.п., до 79%, что станет препятствием в процессе снятия действующих ограничений на размер активов, поскольку улучшение показателей эффективности - это одно из ключевых требований регулятора, - отмечают аналитики в комментарии. - Полагаем, что в течение года доходы от ипотечного кредитования продолжат снижаться, тогда как чистая процентная маржа может повыситься. В годовом выражении прибыль также продолжит демонстрировать сокращение с учетом высокой базы прошлого года, но может быть увеличена в поквартальной динамике. При этом резервы под возможные кредитные убытки, по расчетам менеджмента, будут увеличены в связи с ростом стоимости кредитования и нестабильной макроэкономической среды, в том числе вследствие конфликта в Восточной Европе. Банк продолжает оптимизацию расходов, однако это лишь позволит незначительно компенсировать давление указанных факторов на чистую прибыль".

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