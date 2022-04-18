Вероятно закрепление котировок нефти около $115/барр. в конце 2К22 - Sber CIB

Вероятно закрепление котировок нефти марки Brent на уровне около $115 за баррель в конце второго квартала 2022 года, полагают эксперты Sber CIB.

"США и другие члены Международного энергетического агентства в среднесрочной перспективе высвободят нефтяные резервы в объёме около 240 млн баррелей. Это решение не ликвидирует ожидаемый дефицит на рынке, вызванный повышением спроса. Тем не менее прогнозы сокращения запасов нефти уменьшатся на 25-30% и, соответственно, вероятность того, что цены на нефть вырастут до $150 за баррель, будет намного ниже, - указывают аналитики инвестбанка. - При этом во втором квартале 2022 года сохраняется потенциал роста цен на нефть, хотя и более скромный. Ожидаем, что в апреле котировки нефти марки Brent не опустятся ниже $100 за баррель, а в конце второго квартала 2022 года закрепятся около $115 за баррель".

Ключевым фактором роста цен, отмечают эксперты, будет сезонное повышение глобального спроса. В августе спрос на нефть достигнет максимального уровня для лета текущего года - 102,5 млн баррелей в сутки. "В США спрос на бензин уже не будет снижаться из-за высоких розничных цен, а в Китае спрос на топливо, вероятно, начнёт расти с мая (по мере ожидаемого ослабления карантинных ограничений). С восстановлением потребления бензина в Азии, в первую очередь в Китае, должен повыситься и спрос на нефть. Сейчас из-за увеличения сроков разгрузки судов в портах в азиатском регионе наблюдается нехватка запасов сырья для производства топлива", - пишут аналитики Sber CIB.

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