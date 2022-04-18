S&P 500 проведет предстоящие торги в диапазоне 4350-4400п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4350-4400 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 колеблется у поддержки на отметке 4400 пунктов. Пока бенчмарк не ушел ниже 4300, остаются шансы на формирование паттерна "перевернутая голова и плечи", который стал бы сигналом к сильному "бычьему" развороту. RSI остается в нейтральной зоне, индикатор MACD тоже указывает на паритет "быков" и "медведей". Если покупатели не усилят позиции, бенчмарк в краткосрочной перспективе сможет протестировать поддержку в диапазоне 4300-4350 пунктов", - пишет аналитик Илья Зубков.

Эксперт подчеркивает, что в центре внимания инвестсообщества остаются планы ФРС по осуществлению мягкой посадки экономики. Основная задача регулятора - ужесточить денежно-кредитную политику так, чтобы замедлить инфляцию, не вызвав рецессии. В Goldman Sachs вероятность сокращения экономики в ближайшие два года оценивают примерно в 35%. Инвесторы не спешат активно закладывать соответствующие риски в цены.

"Участники рынка продолжают отслеживать корпоративную отчетность за I квартал, - также отмечает Зубков. - Инфляция благоприятно влияет на выручку корпораций, однако для рентабельности этот фактор не столь позитивен. Рост цен на энергоносители и заработные платы, а также сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок, провоцируемые жесткими противоковидными ограничениями в КНР, могут оказать давление на прибыль корпораций. По состоянию на конец прошлой недели консенсус-прогноз FactSet предполагал рост квартальной EPS компаний из индекса S&P500 на 5,74% г/г. Наиболее активное повышение прибыли способны продемонстрировать энергетический, промышленный и обрабатывающий сектора. Снижение EPS ожидается в секторах финансов и товаров длительного пользования".

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