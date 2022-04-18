Рубль может получить заметную поддержку со стороны апрельского налогового периода - "Открытие Инвестиции"

Рубль может получить заметную поддержку со стороны апрельского налогового периода, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Рынок готов, с одной стороны, отыгрывать новость о том, что Банк России намерен аккуратно отказаться от ограничений, введенных в конце февраля, и, в частности, рассматривает возможность сделать более гибкой продажу выручки экспортерами. Об этом в понедельник заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. С другой стороны, рубль может получить заметную поддержку со стороны апрельского налогового периода. Объемы продаж валюты на фоне высоких сырьевых цен могут оказаться рекордными для периода и превысить $37 млрд. Поэтому в ближайшие дни попытки доллара закрепиться выше 80 руб./$1, как и попытки евро подняться выше 86 руб./EUR1, будут находить дополнительный интерес к продаже валюты", - отмечает эксперт.

Шульгин напоминает, что Банк России отменил с 11 апреля комиссию на покупку валюты через брокеров, и это повысило спекулятивный спрос на валюту, поэтому USD/RUB ежедневно пытался подняться выше 80 руб./$1.

"Пока обязательная продажа 80% внешней выручки перекрывает довольно слабый спрос со стороны импортёров. В дальнейшем оптимальным вариантом выглядит смягчение действующих норм продажи валютной выручки экспортерами (сейчас они должны продавать 80% выручки в течение 3 дней) и переползание курса USD/RUB в диапазон 80-85 руб./$1, где пока закрепиться не удается", - прогнозирует эксперт "Открытие Инвестиции".

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