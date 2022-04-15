Рынок акций РФ на неделе продолжил снижение на фоне санкций Запада к России

Рынок акций РФ на неделе продолжил падение на фоне сохраняющегося давления антироссийских санкций Запада из-за военной операции России на Украине, а также негативных сигналов с внешних фондовых площадок на ожиданиях ужесточения монетарной политики Федрезерва США. Сдерживающим фактором выступала выросшая нефть на опасениях отказа или сокращения спроса потребителей на российскую нефть из-за санкций, а также на ожиданиях ослабления карантинных ограничений в Китае.

По итогам недели с 11 по 15 апреля индекс Мосбиржи упал на 6,5% и составил 2424,99 пункта, индекс РТС потерял 11,5% и достиг 955,46 пункта на фоне роста доллара до 79,98 руб./$1 (+3,9 рубля) и подорожавшей июньской нефти Brent до $111,66 за баррель (+9%).

Рынок акций РФ начал неделю с отката на фоне антироссийского санкционного давления Запада и подешевевшей нефти, индекс МосБиржи опустился ниже 2560 пунктов во главе с бумагами "НОВАТЭКа" (-4,9%). Ослабление рубля на новостях от ЦБ РФ (Банк России с 11 апреля отменил 12%-ную комиссию на покупку валюты через брокеров) оказало локальную поддержку бумагам экспортеров.

Совет директоров "Аэрофлота" (-4%) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год. "АЛРОСА" (-3,9%), попавшая в санкционные списки США и Великобритании, сообщила о невозможности выплаты в срок купона по долларовым еврооблигациям с погашением в 2024 году. "Северсталь" (-4,7%) отложила публикацию отчета за I квартал и сообщила, что не будет рекомендовать выплачивать дивиденды за IV квартал 2021 года и I квартал 2022 года. Взлетели и обновили максимум с марта 2013 года акции Росбанка (+40%) на новостях о покупке "Интерросом" доли Societe Generale (SG) в банке. Сделка вызвана решением SG об уходе с российского рынка, при этом Росбанк останется привилегированным партнером SG в России.

Агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный рейтинги РФ в иностранной валюте до уровня "SD" (выборочный дефолт), сообщило агентство 9 апреля. В Кремле назвали такой шаг лишенным объективных причин, поскольку Россия обладает всем необходимым потенциалом для выполнения всех своих обязательств.

Власти Канады ввели санкции против еще 33 российских оборонных предприятий. Британия заявила, что будет усиливать экономическое и санкционное давление на Россию каждую неделю. Европейская комиссия включила в черный список (EU Air Safety List) 20 российских авиакомпаний (в том числе "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "ЮТэйр", S7), которым теперь запрещены полеты в пределах Евросоюза.

Во вторник рынок акций РФ продолжил снижение из-за сохраняющегося санкционного давления Запада на Россию в связи с ее военной операцией на Украине, однако темпы отката сократились благодаря поддержке сырьевого сектора (выросли нефть и металлы), а также подорожавшим бумагам золотодобывающих компаний вслед за золотом. Индекс МосБиржи консолидировался в районе 2540 пунктов после локального провала днем ниже 2500 пунктов, в лидерах снижение выступили акции "Аэрофлота" (-4%), Сбербанка (-2,4%), расписки OZON (-2,9%). Лидировали в росте бумаги ПАО "Лензолото" (+13%) и "Селигдара" (+4%)

МИД Японии в связи с ситуацией вокруг Украины объявил во вторник о введении санкций в виде замораживания активов в отношении 398 граждан России, 26 компаний и двух банков РФ - Альфа-банка и Сбербанка (транзакции с банками запрещены начиная с 12 мая). Также Япония вводит запрет на иностранные инвестиции в РФ - с 12 мая они будут осуществляться только по специальным разрешениям.

Новый официальный прогноз по динамике российской экономики в 2022 году может составить "около минус 10%", полагает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Нефть Brent превысила $105 за баррель на смягчении коронавирусных ограничений в Шанхае. Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо дал понять представителям Евросоюза, что картель не сможет компенсировать снижение поставок российской нефти на мировой рынок. По оценкам ОПЕК, из-за бойкота российской нефти мировой рынок может потерять поставки в объеме более 7 млн баррелей в сутки (б/с).

Упали расписки "Ленты" (-19%) в связи с прекращением торгов данными бумагами на "Мосбирже" с 19 апреля. Решение о делистинге было принято еще в прошлом году после того, как компания получила листинг своих акций на российской бирже в рамках редомициляции в РФ, которая завершилась в феврале 2021 года. После делистинга депозитарные расписки могут быть конвертированы в акции в соотношении 5 к 1 (за каждые 5 расписок владелец получит 1 акцию). Раллировали второй день подряд акции Росбанка (+40%) на новостях о покупке "Интерросом" доли SG в банке.

В среду рынок акций РФ продолжил снижение на фоне сохраняющегося антироссийского санкционного давления Запада, в то время как подорожала нефть, а внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы в свете свежей статистики по инфляции в США и старта сезона квартальных отчетов. Индекс МосБиржи просел ниже 2530 пунктов, индекс РТС - ниже 1000 пунктов, при этом подорожали бумаги угольных компаний и "ФосАгро" (+5,6%).

Совет директоров Polymetal (-1,9%) перенес решение о выплате финальных дивидендов за 2021 год на август, когда будут рассматриваться промежуточные дивиденды.

Великобритания обновила санкционный перечень, включив в него с 13 апреля несколько крупных российских предпринимателей, которые до сих пор фигурировали только в австралийском "черном списке" и избегали рестрикций в ключевых юрисдикциях. Кроме того, Великобритания объявила о введении с 14 апреля ограничительных мер на импорт стали и железа из России, а также на экспорт квантовых технологий и усовершенствованных материалов.

Нефть Brent превысила $107 за баррель на фоне прогнозов МЭА, что Россия снизит добычу нефти в апреле на 1,5 млн б/с, а с мая - на 3 млн б/с.

В четверг рынок акций РФ ускорил падение на фоне обострения ситуации на российско-украинской границе в районе Брянской и Белгородской областях, а также из-за сохраняющегося санкционного давления на Россию в связи с ее военной операцией на Украине. Индексы МосБиржи и РТС опустились к уровням конца марта - в район 2400 и 940 пунктов соответственно, при этом лидировали в откате бумаги Petropavlovsk (-16,6%) на корпоративных новостях.

Акции Petropavlovsk упали из-за проблем с обслуживанием долга и сбытом золота после включения Газпромбанка в санкционный список Великобритании. Petropavlovsk также сообщил, что рассматривает продажу долей в действующих активах.

Правительство Австралии объявило о введении санкций в отношении 14 российских компаний в связи с ситуацией вокруг Украины. В санкционные списки вошли "КАМАЗ", "Газпром", "Газпром нефть", "Транснефть", "Ростелеком", "РусГидро", "Новороссийский морской торговый порт", "АЛРОСА", "Совкомфлот" и другие.

ЕЦБ на заседании в четверг ожидаемо сохранил базовую ставку на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Повышение ставки, по оценке ЕЦБ, произойдет спустя "некоторое время" после завершения выкупа бондов.

Нефть Brent превысила $111 за баррель, обновив максимум с конца марта.

В пятницу рынок акций утром упал в район 2350 пунктов по индексу МосБиржи (минимум с 25 февраля), но завершил день коррекционным ростом к 2425 пунктам. Продолжилось падение акций Petropavlovsk (-14,9%).

ЦБ РФ рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов из-за сложной экономической ситуации. Кроме того, ЦБ РФ до конца года разрешил банкам не создавать резервы под активы, заблокированные в связи санкциями.

Биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы в пятницу были закрыты в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница).

В период с 11 по 15 апреля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели акции Petropavlovsk (-27%), ГК "Самолет" (-13%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (-12%); лучше рынка оказались бумаги "Мечела" (+20%), "Селигдара" (+12%), "Аптечной сети 36,6" (+11%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе по-прежнему будут определять геополитические новости вокруг военной операции РФ на Украине и санкционные действия Запада; не исключены локального попытки коррекционного отскока в случае известий о прогрессе в переговорах РФ-Украина. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2250-2500 пунктов, для индекса РТС - 800-1100 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".