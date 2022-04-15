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15 апреля 2022 года 19:31

Рынок акций РФ в пятницу подрос в рамках коррекции, неделю завершил падением

Москва. 15 апреля. Рынок акций РФ в пятницу вечером смог подрасти в рамках коррекции в отсутствие внешних ориентиров (биржи Европы и США не работали в связи с пасхальными праздниками) и на фоне некоторого затишья в новостной повестке на санкционную тематику, сдерживающим фактором выступили рекомендации ЦБ РФ банкам отказаться от выплат дивидендов за 2021 год. Индекс Мосбиржи подрос до 2425 пунктов после локального утреннего отката в район 2350 пунктов, в аутсайдерах оказались бумаги Petropavlovsk.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2424,99 пункта (+0,8%), индекс РТС вырос до 955,46 пункта (+1,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали смешанную динамику в пределах 4,8%.

Доллар просел до 79,98 рубля (-0,92 рубля).

За неделю индексы Мосбиржи и РТС упали на 6,5-11,5%, доллар вырос на 3,9 рубля.

Подорожали в пятницу акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+4,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+4,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Основной владелец ПАО АФК "Система" Владимир Евтушенков вышел из совета директоров корпорации по собственному желанию, говорится в пресс-релизе АФК. Евтушенков возглавлял совет директоров АФК. В пятницу исполняющей обязанности председателя совета директоров избрана Анна Белова, которая входит в совет с 2017 года.

В лидерах отката выступили акции Petropavlovsk (-14,9%), снижение бумаг усилилось накануне (в четверг бумаги упали на 16,6%) из-за проблем с обслуживанием долга и сбытом золота после включения Газпромбанка (MOEX: GZPR) в санкционный список Великобритании.

Подешевели также в пятницу расписки OZON (MOEX: OZON) (-3,8%), акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8% и -1% "префы"), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,6%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,1%).

Совет директоров "Северстали" по итогам заседания 14 апреля отменил ранее данную рекомендацию по дивидендам за IV квартал 2021 года и рекомендовал собранию акционеров не распределять прибыль, финальные дивиденды не выплачивать, сообщила в пятницу компания. Совет директоров также рекомендовал не выплачивать дивиденды за I квартал 2022 года.

ЦБ РФ рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов из-за сложной экономической ситуации, говорится в сообщении регулятора.

При условии невыплаты дивидендов и бонусов в текущих условиях банки могут не соблюдать надбавки к нормативам достаточности капитала. Также банки РФ в 2022 году смогут финансировать выкуп активов у нерезидентов без оглядки на коэффициенты риска. Кроме того, ЦБ РФ до конца года разрешил банкам не создавать резервы под активы, заблокированные в связи санкциями, сообщил регулятор.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, индекс МосБиржи после пятидневного снижения смог в пятницу умеренно подрасти, при этом торги прошли на пониженных объемах. Из идейных бумаг можно выделить подросшие акции "Сегежи Групп" (+4,5%) на новостях, что дивиденды за 2021 год будут выплачены, а также бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,2%), отыгрывавшие благоприятную конъюнктуру на угольном рынке.

Следующую неделю в случае отсутствия значимых поддерживающих новостей рынок акций РФ может начать со снижения, поскольку потенциал отката еще не исчерпан. Индекс МосБиржи может вновь попытаться опуститься под отметку 2400 пунктов, полагает аналитик.

Как отмечает портфельный управляющий компании "РСХБ Управление активами" Александр Власенко, уходящая неделя для российского рынка акций оказалась негативной, несмотря на рост нефти на новостях о том, что Европейский союз может поэтапно ввести запрет на импорт российских углеводородов. Международное энергетическое агентство предупредило в среду, что с мая примерно 3 млн б/с российской нефти могут исчезнуть с рынка из-за санкций или добровольного отказа покупателей от российских грузов. Российские компании вынуждены будут искать альтернативные каналы продаж своей нефти, что, очевидно, потребует времени и отразится на их выручке. Европейские покупатели смогут в ближайшем будущем покрыть свои потребности за счет высвобождения стратегических запасов, однако в будущем все равно придется искать альтернативных поставщиков.

На следующей неделе рынок продолжит учитывать непростую ситуацию для российских компаний на международном рынке энергоносителей. Как видно, рост цен на нефть не приводит к позитивной динамике котировок российских акций энергетического сектора, которые являются локомотивом всего рынка, отмечает Власенко.

По оценке инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, покупатели остаются осторожными и избирательными в условиях затишья в переговорном процессе по деэскалации конфликта на Украине и сохраняющегося санкционного давления.

Общемировые настроения также характеризуются нарастающей сдержанностью аппетита к риску. Помимо украинской проблематики, участников торгов тревожит перспектива перехода ФРС США к более жестким темпам нормализации денежно-кредитной политики, высокие сырьевые котировки, угрожающие дальнейшим разгоном цен, локдаун в китайском Шанхае из-за вспышки коронавируса, а также усиление напряженности между Пекином и Вашингтоном из-за разногласий по Тайваню.

С технической точки зрения на российском рынке созрела почва для технического отскока, который вполне может реализоваться в начале будущей недели. Но если он не будет поддержан свежими позитивными драйверами, то импульс роста вряд ли будет продолжительным. Индекс МосБиржи 18 апреля может формироваться в пределах 2350-2500 пунктов, считает Бахтин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в пятницу в отсутствие внешних ориентиров фондовые индексы отступили от локальных минимумов, но все же уверенности инвесторам не хватило, и неделя завершилась ниже краткосрочных сопротивлений 2560 и 980 пунктов по индексам МосБиржи и РТС соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Последнее говорит о рисках развития снижения в район 2200 и 800 пунктов соответственно (нижние полосы Боллинджера) в ближайшие сессии.

С фундаментальной точки зрения основным негативом для рынка остается высокая геополитическая напряженность и риски расширения санкций, среди которых введение эмбарго нефтепродуктов из России со стороны ЕС, которое лидеры уже обсуждали в четверг. В то же время при любых намеках на геополитические улучшения рынок может ощутимо подрасти.

Из макроэкономических данных на следующей неделе стоит отметить динамику ВВП КНР за I квартал (ожидается ускорение роста в годовом исчислении и замедление в квартальном), розничные продажи, промышленное производство и инвестиции в основные средства Китая за март (вряд ли обойдется без ухудшения показателей на фоне локдаунов). В США выйдут первые данные по рынку жилья за март, в Германии и России - оценки производственной инфляции, в еврозоне - потребительская инфляция и промышленное производство, в Великобритании - розничные продажи.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, южнокорейский KOSPI - на 0,8%, китайский Shanghai Composite ушел в минус на 0,45%, биржи Гонконга и Австралии закрыты на пасхальные праздники).

Давление на рынки оказывают локдауны в нескольких крупных городах Китая на фоне очередных вспышек коронавируса, а также ситуация на Украине, пишет MarketWatch.

Биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы в пятницу закрыты в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница).

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева накануне заявила, что российско-украинский конфликт рискует подорвать восстановление мировой экономики от последствий пандемии COVID-19, ухудшая перспективы большинства государств мира. Она призвала мировые центробанки действовать решительно, чтобы взять под контроль инфляцию до того, как сделать это будет сложнее, сообщило агентство Bloomberg.

МВФ, который в понедельник начинает ежегодные весенние совещания, понизит прогноз роста мировой экономики на текущий и следующий годы, заявила Георгиева. Последствия ситуации на Украине вынуждают МВФ ухудшить прогнозы на 2022 год для 143 стран, на долю которых приходится 86% мирового ВВП.

Согласно вышедшим в пятницу статданным Федрезерва США, промпроизводство в стране в марте выросло на 0,9%, тогда как эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 0,4%.

На нефтяном рынке накануне цены выросли и обновили максимумы с конца марта после 3-дневного снижения на ожиданиях высвобождения топлива из резервов стран, входящих в Международное энергетическое агентство (МЭА).

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на закрытие торгов в четверг составила $111,66 за баррель (+2,7%), майская цена WTI - $106,05 за баррель (+2,2%).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+24,5% и +20,5% "префы"), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+18,2% и +8,3% "префы"), "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (+12,4%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (+11,3%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+8,8%).

Совет директоров подконтрольного АФК "Система" лесопромышленного холдинга Segezha (MOEX: SGZH) Group (+4,5%, до 8,9 рубля) одобрил рекомендации по выплате дивидендов за полный 2021 год в размере 0,64 рубля на акцию, или всего 10,041 млрд рублей, сообщила компания. Средства будут выплачены дополнительно к ранее распределенным между акционерами Segezha 6 млрд 589,8 млн рублей, или 0,42 рубля на акцию за 9 месяцев 2021 года.

Подешевели акции ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-15,4%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (-9,1%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-6,8%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (-6,5%), акции ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (-4,4%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-4,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 24,56 млрд рублей (из них 6,03 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,44 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,26 млрд рублей на акции ВТБ).


Опубликовано: /Финмаркет/
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