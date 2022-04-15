Цены евробондов РФ подросли по итогам недели, суверенные спреды "длинных" бумаг сузились

Москва. 15 апреля. Котировки российских еврооблигаций умеренно подросли по итогам недели. Новая порция антироссийских санкций, объявленных западными странами, не оказала значимого влияния на динамику отечественных евробондов, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". Обострение ситуации на российско-украинской границе также не сказалось на динамике отечественных евробондов, в отличие от рынка акций, который заметно упал 14 апреля из-за обострения ситуации на границе (в Брянской и Белгородской областях были зафиксированы прилеты украинских ракет, есть пострадавшие).

Американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно снизились в цене за пять дней на ожиданиях активного повышения процентной ставки ФРС для борьбы с инфляцией. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов сузились в дальнем сегменте и расширились для "коротких" бумаг.

Цены "длинных" выпусков отечественных евробондов умеренно подросли в начале недели, а остальные бумаги подешевели вслед за US Treasuries. Основной причиной формирования негативных настроений на мировых долговых рынках, в том числе развивающихся стран, были опасения инвесторов относительно более активного ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, и прежде всего Федрезервом США, для борьбы с инфляцией. Доходность 10-летних казначейских облигаций США в понедельник выросла на 4 базисных пункта, достигнув 2,755% годовых.

Активность покупателей в секторе российских еврооблигаций выросла во вторник вслед за позитивной коррекцией US Treasuries после публикации в США данных о росте инфляции в марте. Несмотря на то, что рост самого индекса CPI оказался выше ожиданий аналитиков, цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) выросли меньше, чем прогнозировал рынок. На этом фоне процентные ставки "длинных" гособлигаций США опустились на 3-6 базисных пунктов, а доходности "коротких" и среднесрочных бумаг снизились на 8-10 базисных пунктов.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в марте взлетели на 8,5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Показатель обновил максимум с декабря 1981 года. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали подъема на 8,4%. Инфляция ускорилась по сравнению с 7,9% в феврале. В помесячном исчислении индекс CPI в марте вырос на 1,2%, что оказалось на уровне прогнозов экспертов. Показатель стал максимальным с сентября 2005 года. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце увеличились на 0,3% к февралю, а в годовом выражении рост составил 6,5%. Аналитики прогнозировали первый показатель на уровне 0,5%, второй - 6,6%.

Котировки российских еврооблигаций в середине недели не продемонстрировали яркой динамики, проигнорировав сообщения относительно новых антироссийских санкций; при этом рублевые гособлигации выросли в цене в ожидании дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ (ценовой индекс облигаций RGBI вырос на 0,5%).

Власти Великобритании обновили связанные с РФ санкционные списки, в них попали более 200 физических лиц, в том числе помощник президента РФ Владимира Путина Андрей Фурсенко, депутат парламента Украины и бывший сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук, а также жена главы МИД РФ Сергея Лаврова. Новые санкции коснулись также главы и крупнейшего акционера "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) Вагита Алекперова, основного владельца АФК "Система" (MOEX: AFKS) Владимира Евтушенкова, а также Андрея Бокарева (в марте он и Искандер Махмудов перестали быть контролирующими бенефициарами УГМК и "Кузбассразрезугля" (MOEX: KZRU)).

Одновременно под санкции подпали ряд бизнесменов и топ-менеджеров, недавно включенных в аналогичный список Евросоюза. Так, Великобритания замораживает активы Фархада Ахмедова, Владимира Богданова, Мусы Бажаева, Игоря Кесаева, Саида Керимова, Григория Березкина, Евгения Зубицкого, Александра Шульгина. В список включен владелец ряда активов в различных отраслях Павел Езубов. В обосновании введения Великобритании санкций против Езубова указана связь с Олегом Дерипаской. Также под санкциями теперь находится экс-глава "Российских железных дорог" Владимир Якунин.

Власти Швейцарии объявили о решении присоединиться к пакету санкций, принятому ранее в апреле ЕС в отношении России и Белоруссии. "13 апреля Федеральный совет Швейцарии принял решение присоединиться к новым мерам, разработанным ЕС в отношении РФ и Белоруссии", - говорилось в пресс-релизе швейцарского правительства.

Игроки на повышение в секторе отечественных евробондов вновь активизировались 14 апреля, несмотря на санкционные риски, обострение ситуации на российско-украинской границе, а также нестабильную конъюнктуру рынка базовых активов. Повышение ключевой ставки Федеральной резервной системой на половину процентного пункта в мае является "целесообразным вариантом", полагает глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс. Инвесторы и трейдеры уже начали закладывать в прогнозы возможность подобного агрессивного повышения ставки. В последний раз ФРС повысила ставку на половину процентного пункта более 20 лет назад, в мае 2000 года. Между тем Уильямс сказал, что ФРС необходимо повышать ключевую ставку "в ускоренном порядке", чтобы взять под контроль стремительно ускоряющуюся инфляцию.

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций рекомендовала заемщикам разделить выплаты российским и иностранным держателям евробондов, сообщил Минфин РФ по итогам заседания подкомиссии. "Сейчас в связи с продолжающимися нарушениями прав российских держателей еврооблигаций со стороны международной расчетно-клиринговой системы выплаты по еврооблигациям получают только те облигационеры, учет прав которых осуществляется в иностранной учетной системе. До российских же держателей еврооблигаций деньги не доходят", - говорится в сообщении.

Преодолеть сложившиеся обстоятельства будет возможно при соблюдении заявителями рекомендаций, выработанных подкомиссией, отмечается в сообщении. В частности, рекомендовано производить выплаты раздельно. В пользу держателей, чьи права учитываются иностранной учетной системой, они будут проводиться в прежнем порядке - через иностранного платежного агента. В пользу держателей, чьи права учитываются в российской учетной системе - через российского платежного агента в порядке, установленном указом президента РФ без использования счетов типа "С". Подкомиссией также рекомендовано в качестве альтернативного варианта обеспечения заемщиками интересов российских инвесторов осуществить их выкуп за рубли через российскую рыночную инфраструктуру.

Власти России обсуждают также поправки в отдельные законодательные акты, в том числе в Гражданский кодекс и в Арбитражный процессуальный кодекс, которые позволят российским корпоративным заемщикам избежать "искусственного дефолта" по евробондам в ситуации, когда проведение платежей блокируется иностранными банками-корреспондентами и платежными агентами. Законопроект с соответствующими предложениями направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с обсуждением вопроса.

В текущих условиях, когда под видом санкций недружественными государствами проводится экспроприация активов, нужны дополнительные меры экономического характера, говорится в документе. Нужно запретить объявление дефолта по евробондам иностранными эмитентами, связанными с российскими компаниями; редомицилировать иностранных эмитентов, связанных с российскими компаниями, в юрисдикцию РФ через регистрацию в специальных административных районах (по аналогии с международными компаниями); ввести новый способ исполнения обязательств по евробондам в виде размещения денежных средств на счете эскроу, открытом в уполномоченном банке РФ в беззаявительном порядке.

Российские эмитенты, включая суверена, имеют право осуществлять выплаты по валютному долгу в рублях - такая возможность предусмотрена указом президента РФ от 5 марта. При этом инвесторы из стран, присоединившихся к санкциям против России, получат свои рублевые выплаты на специальные счета типа "С", конвертировать с них средства в валюту можно будет только с разрешения российских властей. Минфин РФ недавно использовал схему с выплатами в рублях по суверенным еврооблигациям, однако корпоративные заемщики к ней до сих пор не прибегали.

Осуществление Россией выплат по евробондам с погашением в 2022 и 2042 годах в рублях вместо долларов США является изменением условий эмиссии облигаций и, в соответствии с определением Moody's, может считаться дефолтом, если ситуация не будет исправлена до конца льготного периода, то есть до 4 мая, говорится в заявлении международного рейтингового агентства. Минфин РФ осуществил выплаты по выпускам "Россия-2022" и "Россия-2042" со сроком 4 апреля в рублях на фоне запрета США использовать для обслуживания внешнего долга замороженные валютные резервы.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 1,7%, до 22,28% от номинала (их доходность снизилась на 43 базисных пункта - до 26,77% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 9,5%, до 23,66% от номинала (их доходность снизилась на 214 базисных пунктов - до 24,55% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 226 базисных пунктов).

Евробонды РФ с погашением в 2027 году выросли в цене за пять дней на 15,8%, до 21,73% от номинала (их доходность снизилась на 447 базисных пунктов - до 43,15% годовых), с погашением в 2029 году - на 0,1%, до 16,5% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов и составила 42,48% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году вырос в цене на 0,93%, до 26,67% от номинала (его доходность выросла на 86 базисных пунктов - до 132,2% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 0,85%, составив 24,91% от номинала (их доходность выросла на 83 базисных пункта - до 142,1% годовых).

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться геополитическими и санкционными факторами, в частности, новостями о продвижении военной операции на Украине, а также о возможных новых антироссийских санкциях, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

При этом эксперты предполагают, что после заметной просадки в начале апреля у рынка больше шансов на восстановительный рост котировок, чем на их снижение. К тому же позитивная динамика рубля и рублевых облигаций, которые отреагировали заметным скачком цен на снижение ключевой ставки ЦБ РФ с 20% до 17% годовых, также будут в той или иной степени оказывать поддержку евробондам РФ. Однако рынок в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.