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15 апреля 2022 года 19:01
Ключевые события в РФ и мире на следующей неделе - "Открытие Инвестиции"
Аналитики управляющей компании "Открытие" ("Открытие Инвестиции") обращают внимание на ключевые события следующей недели в РФ и мире. "На российском фондовом рынке в связи со сложившейся непростой ситуацией отменился ряд корпоративных финансовых публикаций. Тем не менее, 21 апреля, в четверг, ожидаются операционные результаты "РусГидро" за I квартал текущего года. Также поделиться операционной отчетностью за I квартал планирует в пятницу "Распадская", - отмечает эксперт Ирина Прохорова . В США продолжится стартовавший сезон корпоративной отчетности. В понедельник отчитается еще один крупный банк Bank of America, во вторник опубликуют свои результаты и проведут пресс-конференции J&J и IBM, а в среду данные представит Tesla. Результаты этого квартала, по мнению аналитика, примечательны тем, что позволят лучше понять, какие из компаний могут справиться с наблюдаемым инфляционным давлением. В честь праздника Пасхи в понедельник не будут проводиться торги на Лондонской фондовой бирже и ряде других европейских площадок. В этот же день появятся важные данные по ВВП Китая за I квартал и объему промышленного производства в марте. Рынок гадает, на сколько могла замедлиться ключевая экономика в связи с возобновлением локдаунов, и появится ли необходимость в дополнительном экономическом стимулировании, подчеркивается в комментарии. Также аналитик инвесткомпании отмечает, что во вторник, 19 апреля, в США будет опубликовано число выданных разрешений на строительство в марте (ведущий индикатор на рынке недвижимости), станет известно о продажах на вторичном рынке жилья, а также о запасах сырой нефти. В публикации ежемесячного отчета МЭА на прошлой неделе значилось, что более слабый спрос и устойчивое наращивание добычи (ОПЕК+ и США) будут способствовать возврату нефтяного рынка к сбалансированному состоянию. В четверг, 21 апреля, можно будет сделать окончательные выводы о росте индекса потребительских цен в Еврозоне в марте. По традиции выйдет статистика по числу первичных заявок на пособие по безработице в США. На днях число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, увеличилось на 18 тыс. (до 185 тыс. человек), напоминает Прохорова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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