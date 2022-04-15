"Полюс" - бенефициар "бычьего" тренда на рынке золота - "Атон"

"Полюс" является бенефициаром "бычьего" тренда на рынке золота, говорится в комментарии руководителя инвестиционного департамента управляющей компании "Атон-менеджмент" Евгения Малыхина.

"Геополитическая напряженность продолжает расти, и на этом фоне золото воспринимается как защитный актив, - указывает эксперт. - Этот металл также является одним из лучших инструментов в условиях увеличивающихся рисков рецессии и стагфляции. Мы видим, что центральные банки многих стран активно наращивают золото в своих портфелях - и Банк России не исключение. Растет спрос на золото и со стороны населения: отмена НДС на покупку увеличила спрос россиян в 30 раз по оценке Сбербанка. Думаю, есть и эмоциональная составляющая в этих покупках, но в целом доля физического золота в портфелях россиян будет увеличиваться. Проблем со сбытом у наших золотодобывающих компаний быть не должно".

"Полюс", по мнению Малыхина, является бенефициаром "бычьего" тренда на рынке золота. С одной стороны, это экспортер, привязанный к активу, который, по мнению Goldman Sachs, будет только расти в цене (до $2300-2500 за унцию на горизонте 3-6 месяцев). С другой стороны, проблем с логистикой и сбытом у "Полюса" нет. Компания может продавать золото по экспортным ценам на внутреннем рынке. Поэтому у "Полюса" складывается идеальная ситуация, полагает аналитик.

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