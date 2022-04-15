"Финам" рекомендует покупать акции Vertex с целью $333,1

"Финам" рекомендует покупать акции Vertex Pharmaceuticals с целевой ценой $333,1 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 15,7%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции биотехнологической компании Vertex Pharmaceuticals оправдали наши ожидания и достигли указанного нами целевого уровня, принеся доходность в размере 17% за два с небольшим месяца. Несмотря на впечатляющую доходность за короткий срок, мы по-прежнему считаем акции Vertexфундаментально недооцененными. Лекарства компании продолжают спасать жизни и осваивать новые рынки, а исследования и уникальные разработки ученых Vertex подают большие надежды", - отмечает аналитик Саидова Зарина.

Vertex Pharmaceuticals - американская биотехнологическая компания, специализирующаяся на препаратах для лечения муковисцидоза (кистозного фиброза).

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