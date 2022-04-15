Вероятный диапазон для пары доллар/рубль на следующую неделю - 79-83 руб./$1 - ПСБ

Вероятный диапазон для пары доллар/рубль на следующую неделю составляет 79-83 руб./$1, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

Эксперт напоминает, что на этой неделе курс доллара перешел к росту, в понедельник открывшись резким скачком к отметке 82 руб./$1. Ключевой причиной выступило послабление ЦБ - снятие 12% комиссии на покупку американской валюты у брокеров. Тем не менее, на взгляд аналитика ПСБ, ключевым противовесом продолжает выступать избыток предложения долларов на валютном рынке ввиду ограниченности импорта в страну (по оценкам эксперта, за март падение импорта может составить 27%). Данные факторы вкупе закрепили пару доллар-рубль у отметки 80 руб./$1.

По мнению Жильникова, на следующей неделе вероятна проторговка курсом доллара диапазона 79-83 руб./$1 с ориентиром на верхнюю границу.

"Ослабление рубля может быть связано со складывающейся технической картиной у пары доллар-рубль, а также разрешением ЦБ банкам продажи наличной валюты с 18 апреля, которая поступила в кассы, начиная с 9 апреля. При этом заметим, что объемы торгов частично нормализуются и на этой неделе колебались у $1 млрд, когда неделей ранее мы могли наблюдать по $500 млн, что говорит о возвращении спекулятивной составляющей на валютный рынок. Из интересного также заметим, что объемы торгов парой юань-рубль достигли исторического максимума за всю историю котировок, что говорит о том, что экономика и инвесторы все больше перестраиваются на азиатские рынки", - отмечает аналитик банка.

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