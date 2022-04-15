Акции Bank of America, Netflix и IBM будут интересны на следующей неделе - BCS Express

Акции Bank of America, Netflix и IBM будут интересны на следующей неделе, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко.

В фокусе внимания аналитика - корпорации, которые представят релизы за I квартал. В случае сюрпризов - отклонения факта от консенсуса-прогноза по доходам - возможны сильные движения в бумагах, полагает Холоденко.

"Крупнейший банк в США Bank of America Corp. представит отчетность в понедельник, до открытия торгов в США, - напоминает эксперт. - Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0,74 на акцию по сравнению с $0,86 годом ранее. Котировка на четверг - $37,5. Пока акции BAC находятся на уровне поддержки и нацелены на спуск в район $36,5".

Оператор стримингового сервиса Netflix Inc. представит отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $2,89. Котировка на четверг - $340. По мнению Холоденко, высока вероятность пробоя отметки и движения акций в район $300. При позитивном раскладе акции могут отправиться к $400.

"Производитель софта для компьютеров International Business Machines (IBM) представит отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $1,38 на акцию по сравнению с $1,77 годом ранее. Котировка на четверг - $126,6. Акции "отвалились" от 200-дневной скользящей средней и могут опуститься к $124-122", - отмечает стратег инвесткомпании.

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