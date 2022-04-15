Рубль днем усилил рост к доллару и развернулся вверх к евро на фоне низкой активности торгов

Москва. 15 апреля. Доллар США усилил снижение, евро развернулся вниз после укрепления на старте торгов и также заметно дешевеет на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль растет к бивалютной корзине в условиях "тонкого рынка" и уменьшения ликвидности на фоне начала пасхальных выходных в западных странах (Страстная пятница).

Курс доллара США составил 80 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 89,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 85,12 руб./EUR1, подешевев на 1,88 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,34 рубля - до 83,7 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно дорожает к доллару и евро на дневных торгах в условиях "тонкого рынка" и уменьшения ликвидности на фоне начала пасхальных выходных в западных странах (Страстная пятница). При этом, по словам помощника президента РФ Максима Орешкина, наблюдающаяся на рынке в целом ситуация с избыточным предложением валюты и низким спросом на нее может сохраниться до конца 2022 года.

Он отметил, что такая ситуация сложилась из-за приостановки бюджетного правила, большого экспорта и импортных ограничений. "Экспорт большой, предложение валюты на рынке очень большое, при этом импорт из-за тех логистических ограничений, иных ограничений, ухода ряда компаний с российского рынка значительно сократился - на десятки процентов, например, по итогам марта", - сказал Орешкин в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

Помощник президента также добавил, что профицит счета текущих операций в 2022 году, по разным оценкам, может превысить $200 млрд. В I квартале 2022 года профицит текущего счета, по оценке ЦБ РФ, составил $58,2 млрд.

Федеральная таможенная служба (ФТС) задержала публикацию статистики по импорту в РФ товаров из стран дальнего зарубежья за март 2022 года. ФТС обычно в первую неделю после отчетного месяца публикует данные по импорту в РФ из стран дальнего зарубежья за прошедший месяц. Так, статистика по импорту за февраль была опубликована ФТС 5 марта, за январь - 3 февраля.

Статистика по импорту из дальнего зарубежья за март по состоянию на 15 апреля пока не была опубликована. В ФТС не стали комментировать причину задержки публикации статистики по импорту за март, а также возможные сроки ее выхода.

В начале недели стало известно, что Банк России временно приостановил публикацию ежемесячной информации по внешней торговле РФ товарами (по методологии платежного баланса). В опубликованной 11 апреля оценке платежного баланса РФ за первый квартал 2022 года данные по внешней торговле товарами были объединены в один показатель с данными по внешней торговле услугами.

"Наиболее важным фактором для дальнейшей динамики рубля в ближайшее время останутся действия ЦБ относительно обязательной продажи валютной выручки. Пока в отсутствие таких действий курс пары "доллар-рубль", вероятно, закончит неделю в районе 79,75-81,50 руб./$1", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

""Замороженный" властями курс рубля по-прежнему не реагирует на внешние раздражители, и даже подъем USD к новым двухлетним максимумам на международной арене оставил равнодушным нашу валюту, которая находится под воздействием комплекса поддерживающих мер Центробанка. Рубль также не проявляет никаких эмоций к дальнейшему усугублению конфликта между Россией и Украиной, где активизировались военные действия, а мировые рейтинговые агентства не устают предупреждать о неминуемом дефолте. На данный момент ослабить позиции рубля способна дальнейшая корректировка тех самых мер властей, что удерживают курс на плаву. К примеру, если регулятор снизит планку в 80% для продажи валюты экспортерами, рублю придется отреагировать, и тогда за уровнем 80 руб./$1 закрепится статус поддержки", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Динамика курса рубля в перспективе будет всецело зависеть от экспорта (объем поступлений от которого будет постепенно снижаться из-за ценовых дисконтов и проблем с поставками) и от степени жесткости мер по контролю за движением капитала. Как мы полагаем, ограничительные меры ЦБ, скорее всего, будут постепенно смягчаться (уже отменены комиссии на покупку валюты, рассматривается возможность снижения порога и сроков для конвертации экспортной выручки). В итоге в таком сценарии в ближайшие кварталы можно ожидать плавного ослабления рубля", - подчеркивается в комментарии аналитиков Райффайзенбанка.

Россия будет переводить торговлю с другими странами на национальные валюты, эта работа достаточно сложная, говорить о том, в какие сроки и по каким товарам, пока рано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, безусловно, в соответствии с поручением президента", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Песков напомнил, что Владимир Путин поручил "методично и этапно, последовательно работать над расширением диапазона использования национальных валют".

Индии потребуется время для завершения работы над механизмом торговли с расчетами в национальных валютах с Россией из-за колебания курса рубля и нестабильной геополитической ситуации, сообщает в пятницу издание The Economic Times со ссылкой на слова местного высокопоставленного чиновника.

Ранее сообщалось, что индийский ЦБ ведет консультации по вопросу возможного заключения торгового соглашения с Москвой, предусматривающего расчеты напрямую в рублях и рупиях. Это позволило бы Индии продолжать закупку российских энергоресурсов и других товаров, а также экспорт продукции в Россию, несмотря на западные санкции, ограничившие международные платежные механизмы.

Доллар накануне обновил двухгодичные максимумы в паре с евро на рынке Forex по итогам заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и в связи с растущими ожиданиями быстрого ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Все больше руководителей ФРС высказывается в пользу подъема базовой ставки сразу на 50 базисных пункта (б.п.) в условиях скачка инфляции в США до максимальных с 1981 года 8,5% в марте.

Котировки фьючерсов на уровень базовой процентной ставки указывают на почти 100%-ную вероятность подъема ставки Федрезервом на 50 б.п. на заседании 3-4 мая, сообщает агентство Bloomberg.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила накануне, что американский ЦБ будет сворачивать стимулирующие меры, введенные на пике пандемии коронавируса, но таким образом, чтобы ослабить инфляцию, не навредив экономическому росту и рынку труда.

"Мы намерены сокращать стимулы темпами, необходимыми, чтобы улучшить баланс спроса и предложения в экономике и взять под контроль инфляцию, продолжая при этом поддерживать экономическую активность и стабильность рынка труда", - заявила Местер.

ЕЦБ не дал четких сигналов о том, когда именно он намерен приступить к подъему ставок. В четверг ЕЦБ заявил, что любая корректировка ключевых процентных ставок произойдет лишь спустя "некоторое время" после завершения выкупа активов в рамках программы Asset Purchase Programme (APP).

Глава ЕЦБ Кристин Лагард, отвечая на вопросы журналистов, заявила, что ЕЦБ с "высокой вероятностью" завершит выкуп облигаций в рамках APP в третьем квартале, но может сделать это как раньше, так и позже. Решение по этому вопросу, по ее словам, будет принято в июне. "Некоторое время" между завершением выкупа активов и подъемом ставки может означать как одну неделю, так и несколько месяцев, сказала она.

Агентство Bloomberg сообщило в четверг со ссылкой на свои источники, что руководители ЕЦБ сходятся во мнении о необходимости подъема процентной ставки по депозитам на 25 б.п. уже в третьем квартале 2022 года.

Торги на рынке нефти в пятницу не проводятся, по итогам четверга котировки выросли после 3-дневного снижения, обновив максимумы с конца марта. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на закрытие торгов в четверг составила $111,66 за баррель, что на 2,7% выше предыдущего закрытия, цена майских фьючерсов на WTI составила $106,05 за баррель, что на 2,2% выше закрытия четверга.

Евросоюз работает над поэтапным отказом от импорта российской нефти, сообщает издание The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных европейских дипломатов и чиновников. "Союз сейчас движется в направлении такого поэтапного запрета, который позволит дать время Германии и другим странам для того, чтобы договориться с альтернативными поставщиками", - пишет газета.

NYT напоминает, что похожий подход использовался при введении запрета на российский уголь - четыре месяца на переходный период. В Совете ЕС сообщали, что эмбарго на поставки угля из РФ, предусмотренное пятым пакетом санкций, начнет действовать с августа 2022 года.

Ранее на этой неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Совет ЕС продолжит дебаты о санкциях против РФ, в том числе речь идет о нефти и газе, но пока конкретного решения не принято.

Сербия за счет газа из Азербайджана и СПГ из Греции планирует снизить зависимость от российского газа, заявила в пятницу вице-премьер и министр горного дела и энергетики Зорана Михайлович.

"Сербия все еще зависит от одного поставщика. У нас два маршрута поступления газа (через Венгрию и Болгарию), но мы зависим от России. Наш интерконнектор (соединительный газопровод Ниш-Димитровград) с Болгарией, который будет готов в следующем году, даст возможность вести переговоры и с сентября следующего года получать СПГ из Греции, связаться с газом из Азербайджана, тем самым снизит нашу зависимость", - сказала она, слова которой приводят российские СМИ.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слабо изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 16,77% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 17,06% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 1 б.п. - до 17,61% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 17,84% годовых, ставка на срок 6 месяцев подросла на 9 б.п. - до 18,03% годовых.