Металлурги среднесрочно выиграют от переориентации экспортных и импортных потоков на Восток - "Солид Брокер"

Металлурги среднесрочно выиграют от переориентации экспортных и импортных потоков на Восток, полагают эксперты "Солид Брокер".

"Правительству поручено диверсифицировать экспорт газа и нефти, переориентировав его на южное и восточное направления. Особое место может быть уделено строительству новых трубопроводов на Восток протяженностью несколько тысяч километров. "ТМК", "Северсталь", "ММК" и другие сталепрокатные компании станут бенефициарами данного процесса. Причем новые заказы металлургам будут размещены раньше, чем начнут приходить деньги за энергоресурсы. По аналогии с первым проектом, срок строительства "Силы Сибири-2" может быть около пяти лет", - отмечается в комментарии.

Переориентация импорта на китайские товары, расширение экспортных возможностей по поставке угля неизбежно затронет и развитие железнодорожной инфраструктуры, производство контейнеров, что, по мнению аналитиков инвесткомпании, также приведет к новым заказам для металлургов (Evraz).

"Учитывая, что в последние годы правительство активно использовало сегмент жилищного строительства для придания дополнительного импульса экономике, можно ожидать продолжения данной практики. Напомним, стройка - основной потребитель металлопродукции", - указывают эксперты "Солид Брокер".

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