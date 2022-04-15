Баланс в паре доллар/рубль может снова сместиться в пользу рубля - "Велес Капитал"

Баланс в паре доллар/рубль может снова сместиться в пользу рубля, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

Эксперт отмечает, что в пятницу на открытии доллар на локальных торгах предпринимал попытки укрепления, поднимаясь выше 81,25 руб./$1, однако не смог повторить утренний максимум предыдущего дня (82,86 руб./$1). После это USD скорректировался и к середине дня опустился ниже 80 руб./$1.

"На глобальных рынках цены на нефть демонстрировали незначительное снижение, а индекс доллара после непродолжительной коррекции возобновил укрепление. Однако для российского рынка преобладающими факторами остаются локальные ограничения на движение капитала. Нельзя исключать, что, если баланс на валютном рынке не сохранится в диапазоне 75-80 руб./$1, и курс снова начнет движение в сторону 70 руб./$1, последуют новые смягчения ограничений, препятствующих оттоку капитала", - прогнозирует Кравченко.

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