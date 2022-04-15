Динамика рубля будет определяться экспортом и ограничительными мерами ЦБР - Райффайзенбанк

Динамика рубля в перспективе всецело будет определяться экспортом и жесткостью ограничительных мер ЦБ РФ, говорится в комментарии аналитиков Райффайзенбанка.

"Динамика курса рубля в перспективе будет всецело зависеть от экспорта (объем поступлений от которого будет постепенно снижаться из-за ценовых дисконтов и проблем с поставками) и от степени жесткости мер по контролю за движением капитала. Как мы полагаем, ограничительные меры ЦБ, скорее всего, будут постепенно смягчаться (уже отменены комиссии на покупку валюты, рассматривается возможность снижения порога и сроков для конвертации экспортной выручки). В итоге в таком сценарии в ближайшие кварталы можно ожидать плавное ослабление рубля", - указывают эксперты.

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