Рынок акций РФ отскочил выше 2400п по индексу МосБиржи, падает Petropavlovsk

Москва. 15 апреля. Рынок акций РФ утром в пятницу корректируется вверх после падения в начале торгов, индекс МосБиржи отскочил выше 2400 пунктов после отката в район 2350 пунктов - минимума с 24 февраля, когда рынок обвалился на новостях о начале военной операции России на Украине.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2421,02 пункта (+0,7%, утренний минимум - 2353,13 пункта), индекс РТС вырос до 951,65 пункта (+1,1%, утром индекс падал ниже 920 пунктов); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 4,2%.

Доллар просел до 80,14 рубля (-0,76 рубля).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+4,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,7%), "Газпрома" (+1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +1,9% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,2%).

Акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) упали на 17,1% (до 8,38 рубля), откат бумаг усилился накануне (в четверг бумаги упали на 16,6%) из-за проблем с обслуживанием долга и сбытом золота после включения Газпромбанка (MOEX: GZPR) в санкционный список Великобритании.

Также подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,7%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "Московской биржи" (-0,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,6%), акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2% и -0,7% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, Европа и США отдыхают по случаю Страстной пятницы, соответственно, внешних ориентиров для рынка акций РФ не будет, кроме геополитики. Активность частных инвесторов остается низкой, так как на текущих ценовых значениях они не готовы покупать акции, уступая свою очередь институциональным.

По словам руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, усиление падения рынка произошло в четверг, когда индекс МосБиржи пробил рубеж 2500 пунктов, а в пятницу на остаточных продажах индикатор опускался ниже 2400 пунктов. Санкционная тема продолжает давить на котировки акций, но это наблюдается уже второй месяц.

На Западе продолжает обсуждаться вопрос об отказе от покупок российской нефти. По сообщениям западных СМИ, крупнейшие нефтетрейдеры намерены отказаться или значительно сократить закупки нефтепродуктов и нефти из России с 15 мая. Такие угрозы сейчас являются главным фактором роста нефти, которая стоит уже дороже $111 за баррель Brent. Дальнейшей целью выступает $120 за баррель, особенно если Китай начнет снимать коронавирусные ограничения в ряде своих регионов.

В этой связи президент РФ Владимир Путин призвал начать переориентацию экспорта в страны, которые к санкциям не присоединились. Это значит, что крупным нефтегазовым компаниям придется перестраивать инфраструктуру, для чего потребуются значительные средства. Поэтому не исключено, что для выполнения таких работ правительство разрешит нефтегазовым госкомпаниям не выплачивать дивиденды за прошлый год или существенно их урезать.

Тем временем, расклад сил на российском рынке акций значительно изменился: по данным ЦБ, на физлиц теперь приходится 58% объемов торгов. Это значит, что рынок становится более эмоциональным и будет остро реагировать на политические события.

Выходной на Западе в пятницу может способствовать отскоку рынка акций РФ для снятия его локальной технической перепроданности. На признаках разворота рынка акций вверх можно обратить внимание на "Роснефть" и "Газпром" (MOEX: GAZP) - две самые фундаментально сильные бумаги российского рынка акций, полагает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, коррекционный рост рынка акций вполне возможен, если абстрагироваться от геополитики, поддержку оказывает выросшая нефть на фоне новостей о процессе согласования странами ЕС эмбарго против нефтепродуктов из России. Целями роста нефти Brent и WTI могут стать уровни $120 и $115 за баррель соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков). В пятницу торги нефтяными фьючерсами не проводятся.

Рынок акций пока остается в рамках краткосрочного "медвежьего" тренда с ближайшими целями движения индексов МосБиржи и РТС на уровнях 2150 и 800 пунктов соответственно (район нижних полос Боллинджера дневных графиков), считает аналитик.

Нейтральный экономический фон в конце недели может позволить российскому рынку отступить от достигнутых локальных минимумов, однако геополитические факторы (в частности, взрывы в Киеве и ситуация с крейсером "Москва") все еще остаются крайне напряженными, что как минимум будет ограничивать покупки, полагает Кожухова.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, в пятницу ключевые азиатские индексы снижаются на фоне обострения геополитических рисков между Китаем и Тайванем. Торговая активность инвесторов в пятницу будет слабой из-за выходных в Европе и США, работающие мировые рынки могут провести день безыдейно.

Индекс МосБиржи будет консолидироваться в диапазоне 2400-2450 пунктов с незначительными попытками отскока. Тем не менее, сильных факторов, способных оказать поддержку российскому рынку, в настоящее время не видно, полагает аналитик.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич отмечает, что основой опасений мировых инвесторов продолжает выступать ситуация с возможностью активного роста ставки в США и сокращения баланса, накопленного в рамках программ количественного смягчения. Для борьбы с высокой инфляцией ФРС может поднимать ставки на каждом из оставшихся заседаний в 2022 году. При этом шаг подъема ставки, особенно на ближайших заседаниях, может составить 50 б.п., что приведет к резкому росту стоимости долларового фондирования. Плюс к этому, участники торгов не исключают возможность пересмотра темпов сокращения баланса в сторону увеличения от первоначального плана, что ускорит отток долларовой ликвидности с рынка.

Индекс МосБиржи в пятницу обновил мартовский минимум, установленный чуть выше 2360 пунктов. Уход рынка под данную отметку будет говорить в пользу дальнейшего отступления, новой целью отката может стать диапазон 2000-2200 пунктов, считает Зварич.

В США индексы акций в четверг снизились на 0,3-2,1% во главе с Nasdaq, трейдеры оценивали отчеты крупных банков и новую порцию статистических данных.

Розничные продажи в США в марте увеличились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 0,6%, сообщает Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в феврале продажи выросли на 0,8%, а не на 0,3%, как было объявлено ранее.

Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в четверг в интервью агентству Bloomberg, что повышение ключевой ставки Федрезервом на половину процентного пункта в мае является "целесообразным вариантом", ставку необходимо повышать "в ускоренном порядке", чтобы взять под контроль стремительно растущую инфляцию.

Инвесторы и трейдеры уже начали закладывать в прогнозы возможность подобного агрессивного повышения ставки, отмечает MarketWatch. В последний раз ФРС повысила ставку на половину процентного пункта более 20 лет назад, в мае 2000 года.

В пятницу в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, южнокорейский KOSPI - на 0,8%, китайский Shanghai Composite ушел в минус на 0,45%, биржи Гонконга и Австралии закрыты на пасхальные праздники).

Давление на рынки оказывают локдауны в нескольких крупных городах Китая на фоне очередных вспышек коронавируса, а также ситуация на Украине, пишет MarketWatch.

Биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы в пятницу закрыты в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница).

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева накануне заявила, что российско-украинский конфликт рискует подорвать восстановление мировой экономики от последствий пандемии COVID-19, ухудшая перспективы большинства государств мира. Она призвала мировые центробанки действовать решительно, чтобы взять под контроль инфляцию до того, как сделать это будет сложнее, сообщило агентство Bloomberg.

МВФ, который в понедельник начинает ежегодные весенние совещания, понизит прогноз роста мировой экономики на текущий и следующий годы, заявила Георгиева. Последствия ситуации на Украине вынуждают МВФ ухудшить прогнозы на 2022 год для 143 стран, на долю которых приходится 86% мирового ВВП.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу влил в финансовую систему 150 млрд юаней ($23,5 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Как говорится в сообщении НБК, ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, оставлена на уровне 2,85% годовых. Кроме того, китайский ЦБ предоставил банкам 10 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО, ставка по этим операциям также осталась неизменной - 2,1%.

Эксперты ожидали, что НБК понизит ставки по MLF и операциям обратного РЕПО, чтобы поддержать экономику в условиях новой волны COVID-19 и карантинных ограничений, пишет The Wall Street Journal.

На нефтяном рынке накануне цены выросли и обновили максимумы с конца марта после 3-дневного снижения на ожиданиях высвобождения топлива из резервов стран, входящих в Международное энергетическое агентство (МЭА).

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на закрытие торгов в четверг составила $111,66 за баррель (+2,7%), майская цена WTI - $106,05 за баррель (+2,2%).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (+23,8% и +26,9% "префы"), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+6,7%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+5,4%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+4,1%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+4,1%).

Подешевели бумаги "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (-9,1%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-7,9%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-6,4%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-4,8%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 9,54 млрд рублей (из них 2,24 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,14 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 522,52 млн рублей на акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR)).