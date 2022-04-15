Рубль демонстрирует разнонаправленные движения к доллару и евро на старте торгов на фоне их динамики на глобальном рынке

Москва. 15 апреля. Доллар США снижается, евро, напротив, повышается на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях "тонкого рынка" из-за выходного дня на большинстве западных бирж и разнонаправленной динамики в основных парах.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 80,52-81,3 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 80,5575 руб./$1 (-34 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 87,145 руб./EUR1 (+14,5 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 12,17 коп. к уровню закрытия 14 апреля, до 83,52 рубля.

Доллар при этом оказался на 73,05 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 85,74 коп. ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро на старте торгов в условиях "тонкого рынка" из-за выходного дня на большинстве западных бирж и вслед за движением этих валют на глобальном рынке. Биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии, закрыты в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница).

Между тем, доллар накануне обновил двухгодичные максимумы в паре с евро на рынке Forex по итогам заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и в связи с растущими ожиданиями быстрого ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Все больше руководителей ФРС высказывается в пользу подъема базовой ставки сразу на 50 базисных пункта (б.п.) в условиях скачка инфляции в США до максимальных с 1981 года 8,5% в марте.

Котировки фьючерсов на уровень базовой процентной ставки указывают на почти 100%-ную вероятность подъема ставки Федрезервом на 50 б.п. на заседании 3-4 мая, сообщает агентство Bloomberg.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила накануне, что американский ЦБ будет сворачивать стимулирующие меры, введенные на пике пандемии коронавируса, но таким образом, чтобы ослабить инфляцию, не навредив экономическому росту и рынку труда.

"Мы намерены сокращать стимулы темпами, необходимыми, чтобы улучшить баланс спроса и предложения в экономике, и взять под контроль инфляцию, продолжая при этом поддерживать экономическую активность и стабильность рынка труда", - заявила Местер.

ЕЦБ тем временем, не дал четких сигналов о том, когда именно он намерен приступить к подъему ставок. В четверг ЕЦБ заявил, что любая корректировка ключевых процентных ставок произойдет лишь спустя "некоторое время" после завершения выкупа активов в рамках программы Asset Purchase Programme (APP).

Глава ЕЦБ Кристин Лагард, отвечая на вопросы журналистов, заявила, что ЕЦБ с "высокой вероятностью" завершит выкуп облигаций в рамках APP в третьем квартале, но может сделать это как раньше, так и позже. Решение по этому вопросу, по ее словам, будет принято в июне. "Некоторое время" между завершением выкупа активов и подъемом ставки может означать как одну неделю, так и несколько месяцев, сказала она.

Агентство Bloomberg сообщило в четверг со ссылкой на свои источники, что руководители ЕЦБ сходятся во мнении о необходимости подъема процентной ставки по депозитам на 25 б.п. уже в третьем квартале 2022 года.

Торги на рынке нефти в пятницу не проводятся, по итогам четверга котировки выросли после 3-дневного снижения, обновив максимумы с конца марта. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на закрытие торгов в четверг составила $111,66 за баррель, что на +2,7% выше предыдущего закрытия, цена майских фьючерсов на WTI составила $106,05 за баррель, что на 2,2% выше закрытия четверга.

Евросоюз работает над поэтапным отказом от импорта российской нефти, сообщает издание The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных европейских дипломатов и чиновников. "Союз сейчас движется в направлении такого поэтапного запрета, который позволит дать время Германии и другим странам для того, чтобы договориться с альтернативными поставщиками", - пишет газета.

NYT напоминает, что похожий подход использовался при введении запрета на российский уголь - четыре месяца на переходный период. В Совете ЕС сообщали, что эмбарго на поставки угля из РФ, предусмотренное пятым пакетом санкций, начнет действовать с августа 2022 года.

Ранее на этой неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Совет ЕС продолжит дебаты о санкциях против РФ, в том числе речь идет о нефти и газе, но пока конкретного решения не принято.