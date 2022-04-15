Бумаги "Полюса" остаются фаворитами сектора золотодобытчиков - "ВТБ Мои Инвестиции"

Бумаги "Полюса" остаются фаворитами в секторе золотодобывающих компаний, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

"С учётом высокой неопределённости будущего золотодобывающих компаний, зарегистрированных за рубежом, нашим фаворитом в секторе остаётся "Полюс" (входит в топ-10 акций России). Компания, на наш взгляд, имеет низкие санкционные риски (практически всё добываемое золото реализует на внутреннем рынке) и с большей вероятностью будет выплачивать дивиденды после перехода ключевого акционера в российскую юрисдикцию", - отмечают эксперты.

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