ЦБР может снизить ставку до 15-16% на заседании 29 апреля - ПСБ

Банк России может снизить ключевую ставку до 15-16% по итогам заседания 29 апреля текущего года, а к концу 2022 года возможно снижение до 12%, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Данные Росстата по замедлению недельной инфляции подкрепили ожидания инвесторов относительно возможности снижения ключевой ставки ЦБР на ближайших заседаниях. Из важной статистики отметим данные о падении розничного кредитования из-за высоких ставок и ужесточения условий одобрения заявок. По данным ЦБ РФ, сокращение выдач необеспеченных потребительских кредитов в марте составило 30-35% от уровня января-февраля этого года. Сокращение потребительского кредитования ослабляет инфляционный импульс и позволяет регулятору более активно снижать ключевую ставку. По нашим ожиданиям, на заседании 29 апреля Банк России может довести ставку до 15-16%, а к концу года - до 12%", - отмечает эксперт ПСБ.

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