Рубль, вероятно, укрепится до 80 руб./$1 на торгах в пятницу - Sber CIB

Курс рубля к доллару США, вероятно, укрепится до уровня 80 руб./$1 на торгах в пятницу на фоне возможной поддержки со стороны экспортеров, считают аналитики Sber CIB.

Доходность индикативных выпусков на рынке ОФЗ снизилась в четверг на 8-10 б. п. Эксперты инвестбанка полагают, что умеренно позитивный тренд, сложившийся в прошлые дни, сохранится и в пятницу - котировки по-прежнему отражают высокую вероятность снижения ключевой ставки Банка России в ближайшее время.

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