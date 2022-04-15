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15 апреля 2022 года 09:54

Цены рублевых корпбондов в пятницу могут слегка снизиться под давлением ряда негативных факторов

Москва. 15 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу могут слегка снизиться под давлением как нестабильной ситуации на мировых рынках капитала, так и обострения ситуации на российско-украинской границе, где в Брянской и Белгородской областях РФ в четверг были прилеты украинских ракет и есть пострадавшие.

Американские фондовые индексы завершили торги 14 апреля снижением, трейдеры оценивали отчеты крупных банков и новую порцию статистических данных. Розничные продажи в США в марте увеличились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 0,6%, сообщает Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в феврале продажи выросли на 0,8%, а не на 0,3%, как было объявлено ранее.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 18 тыс. - до 185 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Согласно уточненным данным, неделей ранее число обращений составило 167 тыс., а не 166 тыс., как сообщалось ранее. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали роста числа заявок до 171 тыс. с ранее объявленного уровня. Опрос Bloomberg предусматривал увеличение до 170 тыс.

Тем временем глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в четверг в интервью агентству Bloomberg, что повышение ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США на половину процентного пункта в мае является "целесообразным вариантом". Инвесторы и трейдеры уже начали закладывать в прогнозы возможность подобного агрессивного повышения ставки, отмечает MarketWatch. В последний раз ФРС повысила ставку на половину процентного пункта более 20 лет назад, в мае 2000 года. Уильямс сказал, что ФРС необходимо повышать ключевую ставку "в ускоренном порядке", чтобы взять под контроль стремительно растущую инфляцию.

В свою очередь фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются в пятницу утром без единой динамики, при этом объем торгов ограничен на фоне закрытия ряда бирж. Биржи Гонконга и Австралии закрыты в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница). Японский Nikkei снизился по итогам торгов на 0,27%. Южнокорейский Kospi к 8:39 МСК опустился на 0,57%. Вместе с тем Shanghai Composite к 8:42 МСК вырос на 0,07%. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу влил в финансовую систему 150 млрд юаней ($23,5 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Как говорится в сообщении НБК, ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, оставлена на уровне 2,85% годовых. Кроме того, китайский ЦБ предоставил банкам 10 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО, ставка по этим операциям также осталась неизменной - 2,1%.

Давление на рынки оказывают локдауны в нескольких крупных городах Китая на фоне очередных вспышек коронавируса, а также ситуация на Украине. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева накануне заявила, что российско-украинский конфликт рискует подорвать восстановление мировой экономики от последствий пандемии COVID-19, ухудшая перспективы большинства государств мира. Она призвала мировые центробанки действовать решительно, чтобы взять под контроль инфляцию до того, как сделать это будет сложнее.

Нефтяные фьючерсы 15 апреля не торгуются из-за выходного дня в США и Великобритании. При этом мировые цены на нефть по итогам торгов четверга выросли на 2,2-2,7%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,7 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 7,082 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,91 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 апреля вырос на 0,49% по отношению к среде и составил 101,51 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,51%, поднявшись до 726,33 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Металлоинвест БО-04" (+4,75%), "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (+4,53%) и "РЖД-001Р-21R" (+1,47%), а в лидерах снижения - облигации "БКЕ-001Р-03" (-0,79%), "ГК Самолет БО-П10" (-0,73%) и "Сегежа Групп-001P-01R" (-0,45%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) ("ФСК ЕЭС") определило ставку 29-го купона облигаций 37-38-й серий в размере 17,69% годовых. Бонды 37-й и 38-й серий на общую сумму 40 млрд рублей были размещены в мае 2015 года. Объем каждого выпуска составляет 20 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 35 лет. Ставка 1-го купона бумаг обеих серий установлена в размере 17,9% годовых. Ставка 2-120-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 27-го купона биржевых облигаций серии БО-03 в размере 17,2% годовых. Десятилетние облигации серии БО-03 на 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс разница между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей на дату установления размера ставки 1-го купона (+0,2%). Ставка текущего купона - 8,7% годовых.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 31-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 23% годовых. Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28 августа 2020 года. Купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска - 10 лет. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

Россельхозбанк (РСХБ) выкупил по оферте 2 млн 301,732 тыс. облигаций 20-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 23,02% выпуска. Выпуск объемом 10 млрд рублей был размещен в апреле 2013 года. Срок обращения займа составляет 10 лет. Ставка текущего купона - 14,25% годовых.

ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России" (MOEX: ORUP)) допустило технический дефолт по выплате купонного дохода за 15-й период по облигациям серии 001Р-04 на сумму 13,56 млн рублей. В качестве причины неисполнения обязательств эмитент указывает "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере". Дата истечения срока технического дефолта - 28 апреля 2022 года. Компания разместила 4-летний выпуск на 1,5 млрд рублей в январе 2021 года по ставке ежемесячного купона 11% годовых. В настоящее время в обращении находятся 8 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".

Владельцы облигаций компании "ОР" серии 001Р-02 получили право требовать досрочного погашения бондов в связи с дефолтом по выплате купона на 9,7 млн рублей, сообщил ПВО "Регион финанс". Владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении облигаций с момента наступления дефолта 13 апреля 2022 года. Эмитент обязан погасить облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 рабочих дней с даты получения соответствующего требования. При досрочном погашении биржевых облигаций эмитентом должны быть исполнены все обязательства по выплате номинальной стоимости и купонного дохода. Компания "ОР" допустило дефолт по выплате купонного дохода за 28-й период по облигациям серии 001Р-02 на сумму 9,717 млн рублей 13 апреля 2022 года. Компания разместила 5-летний выпуск на 1 млрд рублей в январе 2020 года по ставке 12% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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